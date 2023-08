En el mundo de la televisión y el entretenimiento, los programas de cocina han ganado una gran popularidad en los últimos años, uno de los más destacados actualmente es 'MasterChef Celebrity'.



Sin embargo, en un reciente episodio, una riña entre Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños ha dado lugar a una intensa controversia que va más allá de las recetas. Conozca cuál fue la frase que desencadenó reacciones en las redes sociales.

Es normal en el mundo de los realities que se presenten discusiones entre los participantes, así como situaciones que alejan o acercan más a los competidores por sus actitudes y comentarios.



Aunque Carolina Acevedo es una reconocida actriz que ha participado en producciones como 'La ley del corazón' y 'Comando élite', se ha destacado por sus críticas y su personalidad, razones que la han alejado a buena parte de la audiencia.



En esta ocasión arremetió contra Martha Isabel Bolaños, otra importante actriz recordada por su papel como Jenny García, 'la Pupuchurra', en 'Yo soy Betty, la fea'.

No es un secreto que estas dos concursantes han tenido más de un roce en el programa, sin embargo, hubo un comentario en especial que desató la controversia en las redes sociales.



Al tener que preparar recetas para niños en un reto de eliminación, Acevedo se expresó así sobre su competencia: "Se nota, se nota cuando no tienes hijos". Esta afirmación generó el descontento de muchas personas.



Como lo explica la cuenta feminista 'Jacarandas', este fue un comentario prejuicioso, ya que "ser mamá sigue siendo concebido algo que nos realiza como mujeres", pero para ellas no se pueden determinar las habilidades que tenga una persona con que tenga o no hijos.

Argumentan que se trata de maternidades deseadas y conscientes, ya que algunas mujeres puedes sentirse realizadas al tener hijos, mientras que otras no. Y así se vio en redes sociales como X, antes Twitter, en donde los usuarios no dudaron en comentar la situación.

Un hijo no te hace más o menos mujer, mejor o peor persona. Algunas mamás como Carolina Acevedo piensan que las que no lo somos es por castigo divino, o por defectuosas, o por cualquier otra estúpida razón. Para muchas de nosotras fue una decisión propia y así somos muy felices. — Mayi (@MayiSaenz13) August 21, 2023

Que grosería Natalia y lo de Carolina Acevedo una falta de respeto con muchas mujeres que decidimos no tener hijos, que ser tan desagradable. Hasta los chefs decidieron no aguantarse tanta indisciplina, falta de trabajo y de talento de esta temporada #MasterChefCelebrityColombia — Carolina Porras (@caritoporrasg) August 21, 2023

“Se nota cuando no tienes hijos” no puede dejar de meter ese tipo de comentarios ni por un segundo? Que vieja tan detestable y miserable es Carolina Acevedo #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/nHdQpt9vT1 — Fenna (@velceu) August 21, 2023

Como así que se nota que no tienes hijos?

Tienes huevo Carolina Acevedo, humillando a las mujeres que no han querido o podido tener hijos? Clasificar y juzgar, características de un regular ser humano#MasterChefCelebritycolombia — Mauricio Osorio (@minchopulga) August 21, 2023

