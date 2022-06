Quedan pocas semanas antes de conocerse el nombre del ganador de la más reciente versión de MasterChef Celebrity. Por lo pronto, son ocho las celebridades que se perfilan como los competidores para disputarse el primer lugar en la batalla final.



Uno de estos ellos es Carlos Baéz, el actor colombiano que se ha ganado el cariño de los televidentes gracias a su simpatía y talento en la cocina.



Recientemente, el participante confesó a sus seguidores que tenia temor de ingresar al programa debido a la incertidumbre que le generaba la reacción de su llegada a MaterChef Celebrity.



“Antes de ir a MasterChef tenía mucho miedo porque pensaba (...) Pero ha sido muy bonito el recibimiento que me han dado todos y el cariño de toda la gente, los mensajes de apoyo que me han manifestado”, sostuvo.



​

Baéz, aprovecho para agradecer a sus seguidores los comentarios positivos y muestras de afecto diciendo, “Gracias por todos esos mensajes tan lindos que me mandan todos los días. Yo me siento impresionado de todo el cariño que me de la gente. De verdad esto para mí es sorpresivo”.

Además, contó con mucha gracia que cuando la gente lo ve en la calle lo alientan diciendole: “Ahora que salgo a la calle la gente pasa en sus carros, me pitan y me gritan: ‘¡Vamos Carlos!’ De hecho, Juanita dice que se siente como con un ciclista”.

Ante esto, Juanita, su pareja actual, confirmo que parecía “un deportista de alto rendimiento preparándose para un mundial”.

