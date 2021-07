'Le pedí disculpas y nunca fueron aceptadas': Carla Giraldo sobre Liss

Tras la polémica por la salida de Ana María Estupiñán de MasterChef Celebrity, el programa más visto los fines de semana en Colombia, las participantes Carla Giraldo, Catalina Maya y Marbelle realizaron un 'en vivo' en Instagram, para resolver las inquietudes de sus seguidores.



Obviamente, uno de los temas de interés en la conversación fue su relación con Estupiñán.



En la conversación destacaron "el gran corazón" de la actriz y explicaron que no tuvieron inconvenientes durante las grabaciones del programa, sino que, en el caso de Giraldo, sus personalidades no eran compatibles.



“El agua y el aceite a veces no se juntan y ella es una persona muy buena en la vida. Realmente, uno sí tiene mucha maldad y ella no la tiene”, explicó la actriz.



Por su parte, la Marbelle aseguró que conocía a Ana por su participación en 'Amor Sincero', telenovela que recrea la vida de la cantante y que fue protagonizada por su hija Rafaella.



"Yo nuca tuve charlas muy largas con Anita, pero creo no haber tenido ningún tipo de rollo con ella. Yo la conozco desde que hizo un personaje en la novela de mi vida", explicó la artista.



En ese momento, Giraldo confesó que no le gustó que Estupiñán hubiera dicho que el grupo de 'las cuatro babys', como se autodenominaron Carla, Marbelle, Catalina y Viña, hacían 'corrillo' contra sus compañeros de programa.



Además. aclaró que ella sí había molestado de Liss Pereira, pero que le pidió disculpas.



“Con Liss yo fui muy cansona y fastidiosa en algún momento, y así mismo le escribí una carta desde mi corazón y el amor, en la que le pedí unas disculpas que nunca fueron aceptadas y la entiendo, pero no le puedo pedir disculpas toda la vida, ya lo hice cuando me sentí mal y ella nunca me quiso contestar. Yo nunca le caí bien”, concluyó la actriz paisa.



