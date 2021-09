Emmanuel Esparza: la sorpresiva salida del 'galán' de MasterChef Celebrity

Este fin de semana, el reality ‘MasterChef Celebrity’ trajo muchas sorpresas tanto para los televidentes como para los participantes.



En principio, muchos seguidores del programa estaban en vilo sobre cuáles participantes serían reintegrados al programa. El resultado: Catalina Maya y Julio Sánchez Coccaro regresaron a las cocinas de MasterChef después de haber realizado con éxito un reto de pastelería y otro individual.



(Lea también: ¿No lo intentarán? Dudas sobre posible regreso de eliminados a MasterChef).

Facebook Twitter Linkedin

Emmanuel Esparza y Liss Pereira, en la cocina de MasterChef Foto: Canal RCN

Pero las sorpresas en el reality no pararon.



Después de realizar un reto con ‘la caja misteriosa’, que le dió la salvación a Frank Martínez, Catalina Maya y Gregorio Pernía, continuaron con el esperado reto de eliminación.



Definitivamente, uno de los cocineros debía salir de la competencia. El reto consistía en cocinar un plato de libre elección pero que estuviera ‘a la altura’ de la competición.



Entre los platos más exitosos, estuvo el postre que presentó Carla Giraldo, calificado por los jueces como el mejor que había presentado durante la competencia.



Sin embargo, el actor español Emmanuel Esparza, reconocido por su papel de Alejo Sabaraín en la telenovela ‘La Pola’, decidió no emplatar el arroz que estaba cocinado, a pesar de que sus compañeros insistieron en que presentara el plato y que el resultado (afortunado o infortunado) fuera juzgado por los jueces.



Esparza pasó al frente sin presentar nada, argumentando: “Afronté un plato que claramente está por encima de mis habilidades ahora mismo como cocinero y no lo conseguí. Entonces venir ahora con un plato a que me dijereis que el arroz estaba crudo, no me parecía justo para mí”.

El actor se negó por completo a presentar un plato que estuviera crudo e, incluso, Carla Giraldo derramó algunas lágrimas por su salida.



Continuó diciendo: “Como me gusta vivir a mi, o todo o nada. Me parece muy digno también, poner la rodilla en el suelo y darte cuenta que todavía no tengo el nivel culinario para hacer en 60 minutos, con esta presión, un canelón de costra de socarrat”.



El chef chileno Christopher Carpentier respetó la decisión del actor: “Hay veces que nos pasan estas cosas. El cocinero que no se frustra, que no se enoja, que no se apasiona con un plato y que no tiene respeto en la cocina, nunca puede ser un chef”, palabras que Esparza agradeció.



Varios de sus compañeros no estuvieron de acuerdo con la decisión de Emmanuel, algunos incluso lloraron su partida del reality, otros, respetaron la decisión que, para él, era la correcta.



Por su parte, otro de los jurados, Jorge Rausch aseguró: “A mí me hubiera encantado que nos presentaras (el plato)”. También señaló que se necesitaba mucha valentía para no presentar algo que no estuviera a la altura de las expectativas del concursante.



El jurado Nicolás de Zubiría le dijo: “Tomaste la decisión con la cabeza caliente [...] Pero bueno, es la decisión que tomaste, te la respeto”.



(Le puede interesar: Alicia Machado vuelve a MasterChef y causa polémica por beso a compañero).



Otro al que no le fue muy bien, fue a Julio Sánchez Coccaro, cuyo plato tuvo varias críticas en cuanto a técnica y ejecución. Además, aseguró que “si Emmanuel presenta el pato, posiblemente yo habría estado en riesgo, porque mi plato tenía falencias, no estaba completo”.



Sin embargo, las normas de la competencia indican que debía salir de manera inmediata, no sin darle las gracias por su participación.



En redes sociales, los internautas no dejaron de lamentar la salida del actor, compartiendo memes y opiniones al respecto.

Toda Colombia en estos momentos con la salida de Emmanuel Esparza #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/MlHYz2XU4h — Esteban (@EstebanG1920) September 6, 2021

✨Post de apreciación para Emmanuel Esparza. ✨

Dios, no estábamos preparados para decirte adiós en el programa. Te vamos a extrañar sin duda, we love u. Eres fantástico. ❤️ #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/wrwfGmaoRm — Lu lvs Sara. 🇨🇴 / Llorándole a Emmanuel. (@ArepitasGlow) September 6, 2021

Uno de sus compañeros, Diego Camargo, también compartió en Twitter un mensaje dedicado a Esparza, en donde le agradeció por la amistad que habían construido en el reality.

Nunca le imaginé que en @MasterChefCo iba a conocer a este señor que hoy es mi amigo y mi hermano del corazón! No se imaginan el comediante que es (a parte de esos ojitos que todo lo hacen mas lindo) ni las horas que pasamos oyendo música y siendo amigos! BOOM!@Emmanuelesparza pic.twitter.com/F005vhkuXO — Diego Camargo (@elDiegoCamargo) September 6, 2021

Gregorio Pernía también se pronunció en sus redes, asegurando que el español es “un gran ser humano, un caballero en todo el sentido de la palabra, me llevó un gran amigo”.

Así empezó esta bonita historia, (ese día nos conocimos) un gran ser humano, un caballero en todo el sentido de la palabra, me llevó un gran amigo @Emmanuelesparza lo quiero mucho #apito #masterchefcelebrity #MasterChefCelebritycolombi pic.twitter.com/2Z4M27FzDE — gregorio pernia1 (@gregoriopernia) September 6, 2021

Finalmente, el comediante Frank Martínez escribió: “Hoy se siente el totazo de una gran pérdida”, y resaltó algunas de las virtudes del concursante: “Un bacán, un gran tipo, buena gente, buen cocinero”.

Hoy se siente el totazo de una gran pérdida, se nos va @esparzaemmanuel el divino Niño, la coshita preciosa, un bacán, gran tipo, chistoso, buena gente, buen cocinero… mejor dicho, mi hombre ideal 😍😂😂😂

Jamás imaginé poder decir que @esparzaemmanuel es mi amigo ❤️ pic.twitter.com/eEpLVQtPsk — Frank Martínez (@frankelflaco) September 6, 2021

Más noticias

MasterChef: cuánto vale comer en los restaurantes de exparticipantes

La canción con la que Vicente Fernández cree que será su despedida

¿Quiénes fueron las parejas de ‘Don Ramón’ en la vida real?

Tendencias EL TIEMPO