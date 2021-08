Lina Tejeiro revela por qué dudaría ir a MasterChef y a otros ‘realities’

MasterChef Celebrity Colombia se ha posicionado como uno de los programas más vistos y comentados de los fines de semana en el país. Muestra de ello son las múltiples tendencias que se posicionan en Twitter a lo largo del sábado y el domingo. Algunas de ellas incluso han logrado mantenerse durante los días laborales.

A lo largo de esta temporada del programa, los televidentes han podido ver una faceta desconocida de diferente famosos colombianos, entre ellos, Marbelle, Carla Giraldo, Liss Pereira, Ana María Estupiñán, Diego Camargo, Mario Espitia y Emmanuel Esparza.



Si bien se trata de un concurso de cocina, MasterChef ha estado marcado por tensiones y problemas de convivencia entre algunos participantes, convirtiéndose esto en uno de los temas más comentados cada fin de semana. Sin embargo, lejos de la polémica, el espacio también ha permitido que los televidentes se conecten y conozcan aún más a estas personalidades.



Por tal motivo, algunos usuarios en redes sociales le han preguntado a famosos de sus afectos la posibilidad de que participen en un futuro en un programa como MasterChef. Este es el caso de Lina Tejeiro, quien respondió al interrogante a través de una historia en su cuenta de Instagram.



La respuesta de la reconocida actriz, quien tiene más de ocho millones de seguidores en Instagram, fue contundente.



“No sé si volvería a algún otro reality show. La verdad es que, a veces, no es que sean libreteados sino que son un poco manipulados para generar el contenido que aparece ahí, entonces siento que uno se expone mucho a que el día de mañana ustedes lo odien a uno porque sí”, señaló Tejeiro.

¿Será que Lina Tejeiro tiene razón sobre los 'realities'? pic.twitter.com/kPHu13jhhY — Ana (@PuraCensura) August 8, 2021

En ese mismo sentido se había pronunciado recientemente Hassam a través de sus redes sociales. Ante la pregunta de si MasterChef era libretedo, el comediante dijo: “Aquí me van a echar la madre los productores de televisión. Yo he estado en cinco realities y no son libreteados”.



Aunque la pregunta se refería específicamente a MasterChef, Hassam aprovechó para desmentir la creencia de que cualquier programa de telerrealidad está previamente escrito.



“Hay un equipo de guionistas que van estructurando la forma de acuerdo a lo que cada participante vaya mostrando. Ahí se forma una trama”, explicó.



