'Voy por Liss': Carla Giraldo sentencia a Liss Pereira en 'Master Chef'

Una de las principales polémicas que se han desatado en 'Master Chef Celebrity', programa emitido por 'RCN' los fines de semana, ha sido la tensa relación entre la actriz Carla Giraldo y la humorista Liss Pereira.



Los desacuerdos entre ambas participantes del concurso empezó cuando, hace unos meses, Giraldo acusó a Pereira de, aparentemente, hacer trampa en una de las pruebas.



Desde entonces, la actriz y la humorista han tenido una serie de 'enfrentamientos' que han generado toda clase de comentarios entre la audiencia del 'reality'.



De hecho, en uno de los recientes capítulos, Pereira mencionó que estaba cansada del 'clima negativo' entre los participantes.



“Estoy mamada de la risita, la burlita y la cosita. Estoy muy mamada de eso, yo no vine a eso. (...) Seguiré adelante y de no ser porque estamos en este punto de la competencia, me rendía; estoy muy cansada”, afirmó.



Y parece que a la humorista cucuteña se le pondrán las cosas aún más difíciles en la competencia, pues, en un adelanto del siguiente capítulo que compartió Diego Camargo en su cuenta de Instagram, se ve que el jurado Jorge Rausch le hace un llamado de atención.



"No es cualquier error desafortunadamente", "eso no te puede pasar" y "te vas" fueron algunos de los comentarios que recibió Pereira de Rauch.



Y no solo el jurado le hizo advertencias a la humorista, pues Giraldo, además, dijo "voy por ella", haciendo referencia a que, probablemente, la próxima eliminada será Pereira.



Cabe resaltar que este tipo de comentarios son característicos de la actriz, quien en varias ocasiones ha afirmado que "los va a sacar a todos".

Lo cierto es que, ahora con solo siete finalistas, la competencia aún se pone más emocionante y reñida.



"Esto se puso más caliente que un balonazo en una oreja", afirmó Diego Camargo en la publicación.



