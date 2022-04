Los contagios y muertes a causa del covid-19 parecen descender en varios países tras más de dos años de pandemia. Por tal motivo, las autoridades sanitarias han optado por flexibilizar las medidas y eliminar el uso de tapabocas.Sin embargo, este elemento se volvió parte de la cotidianidad de millones de personas al punto que no usarlo o salir a la calle sin él resulta muy extraño.

¿Qué es el ‘mask fishing’?

Desde el inicio de la pandemia circulan miles de videos en la red social TikTok, bajo la etiqueta ‘mask fishing’. Generalmente, una persona se graba sola o con amigos y para mostrar cómo se ve con y sin tapabocas. El cambio puede ser abismal, pues la máscara les cubre medio rostro y oculta sus imperfecciones.

El término en inglés es un juego de palabras. Se basa en ‘catfishing’, utilizado para hablar de alguien que suplanta a otra persona en internet con tal de engañar o estafar.



(Puede leer: Shanghái: los desgarradores gritos de personas desesperadas por cuarentena).



Con ‘mask fishing’ se designa “al fenómeno en el que una persona parece ser más atractiva porque tiene un tapabocas”, dice el ‘Urban Dictionary’, un portal que recoge la jerga del inglés.



Es decir: si usted se llevó una sorpresa al ver a alguien sin tapabocas porque creía que era más guapo, fue ‘víctima’ del ‘mask fishing’.



“Cuando tienes la máscara, solo puedes ver la frente, los ojos, y cuando solo ves eso, simplemente tienes una imagen en tu cabeza de cómo se supone que debe verse alguien. Cuando te la quitas, es como si estuvieras viendo a una persona nueva”, aseguró Tanushri Sundaram, en charla con el diario ‘The New York Times’.



Ella es una estudiante, de 17 años, de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Precisamente, en ese país el asunto ha tomado mayor relevancia en los últimos meses ante la eliminación de este elemento de protección; solo se pide utilizarlo en medios de transporte, como aviones, buses y metro.



(Lea también: Coronavirus: conozca los síntomas de la variante XE).



Una medida similar tiene España, donde es obligatorio tenerlo en el transporte, hospitales y ancianatos. Por su parte, los residentes de Reino Unido ya no tienen que llevarlo puesto en espacios cerrados ni en buses.

España, Reino Unido y Estados Unidos no obligan a llevar tapabocas en espacios abiertos. Foto: EFE / EPA / MARTIN DIVISEK

“Debido a que las personas asumen naturalmente que los rostros son proporcionales, tener tapabocas puede hacer que los sujetos se vean diferentes a las expectativas de los demás”, señala un artículo del portal especializado ‘The Science Survey’.

¿Sé es más atractivo con el tapabocas?

Una investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Cardiff, Reino Unido, puso a prueba a mujeres: les mostró cuatro fotos de un mismo hombre, que llevaba tapabocas azul, máscara de tela, un libro que cubría la mitad de su rostro y otra foto sin nada.



(No deje de leer: Dua Lipa y la música que lo hace ‘más fuerte’ en el gimnasio, según estudio).



El estudio concluyó que las personas que acudían a tapabocas aumentaban su “atractivo facial”, pues los demás se concentraban en mirar sus ojos y cabello, en vez de hallar sus imperfecciones de otras partes.



“Los resultados muestran que los rostros se consideraron más atractivos cuando estaban cubiertos por tapabocas quirúrgicos y significativamente más atractivos cuando estaban tapados con máscaras de tela que cuando no estaban tapados”, se lee en el artículo publicado en la revista científica Cognitive Research Principles and Implications Journal.

El estudio demostró que el tapabocas mejora la apariencia. Foto: iStock

Así las cosas, ¿ha sido ‘víctima’ del ‘mask fishing’?

