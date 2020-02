Desde cerdos hasta lémures: las mascotas más raras de las celebridades

Instagram: @kirstiealley

Kirstie Alley y sus lémures



La actriz de comedia recordada por su papel en la película 'Mira quién habla' o en la serie 'Los secretos de Verónica' tiene actualmente 14 lémures. Se interesó por estos animales debido a la película 'Madagascar', según afirmó en una entrevista a 'People'. "Me gustan los lémures porque son un gran animal, y estaba muy interesada por ellos después de ver Madagascar y por mi deseo de salvar las selvas tropicales y los bosques (...) En realidad es muy fácil tenerlos en Los Ángeles, porque el clima es casi idéntico. Me enamoré de ellos", afirmó.



Sin embargo, ella misma ha confesado que no los recomienda como mascota, ya que son de gran responsabilidad: viven cerca de 30 años y deben mantener una dieta orgánica.