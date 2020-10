Las razas de perros más raras y desconocidas del mundo

En el mundo existe una gran variedad de razas de perros. Algunas se distinguen por su tamaño, su pelaje o su temperamento. Sin embargo, muchas poseen rasgos particulares que las hacen diferenciarse de las razas más comunes.



Conozca las características físicas y los rasgos de personalidad de algunas de las razas más curiosas de acuerdo con los datos de la Federación Cinológica Internacional (FCI), la cual se especializa en el estudio de los perros domésticos y fomenta las normas en la comercialización de caninos de raza en 95 países.



Crestado chino

El rasgo singular que caracteriza a esta raza es la falta de pelo en todo el cuerpo. Foto: iStock

El rasgo singular que caracteriza a esta raza es la falta de pelo en todo el cuerpo, aunque varios ejemplares poseen pelaje en partes específicas como el cuello, las patas y la cola.



Son de tamaño pequeño, alegres, leales y juguetones, perfectos para una familia con una vivienda mediana.



Según los datos de la FCI, provienen de la dinastía china Han y eran utilizados como perros guardianes y perros de caza.



Bedlington terrier

Es originario de Inglaterra. Foto: iStock

Los bedlington se destacan por su similitud con los corderos. Son ágiles, musculosos y activos.



Estos perros son buenos para la caza debido a su inteligencia, además, son amables, pero pueden mostrarse desafiantes cuando se presenta una amenaza.



Provienen de las zonas mineras en el norte de Inglaterra. Eran utilizados, esencialmente, para la caza de conejos.



Dogo del Tíbet

Su peso oscila entre los 54 y los 73 kilogramos. Foto: iStock

Es una de las razas más antiguas de las que se tiene registro. Fue mencionada por el filósofo griego Aristóteles alrededor de los años 384 a 422 a.c.



Su peso es una de las razones que los hacen especiales, pues la hembra puede pesar hasta 54 kilogramos mientras que el macho alcanza los 73.



Evidentemente es un perro robusto, grande, y resistente. Se caracteriza por ser independiente, aunque sumamente territorial y protector.



Azawakh

Es una raza proveniente de África. Foto: iStock

Su origen se remonta al desierto del Sahara. Es una especie rápida, veloz y reservada con los extraños. Sin embargo, es afectuoso y leal con su familia.



Su apariencia es esbelta y elegante. Se distingue por su particular cuello largo y su cuerpo musculoso.



Puede alcanzar hasta 74 centímetros de altura y 25 kilogramos de peso.

Puli

Su pelaje necesita cuidados especiales. Foto: iStock

Estos peludos se distinguen por ser perros de pastoreo. Su singular pelaje es grueso y tiende a formar mechones similares a las rastas.



Su carácter es ciertamente dócil. A los Puli se les facilita aprender comandos y son buenos perros guardianes.



Necesitan cuidado constante en su pelaje, pues, de otra forma, el cepillado se puede convertir en un 'dolor de cabeza' para los dueños.



Xoloitzcuintle

Su nombre viene de un dios indígena mexicano. Foto: iStock

En su mayoría se caracterizan por la falta de pelo y una dentadura incompleta. No obstante, algunos ejemplares nacen con una capa de pelo fino y corto.



Estos perros provienen de las culturas indígenas mexicanas y su nombre hace referencia al dios ‘Xolotl’, el cual ayudaba a los muertos en su viaje al inframundo, según las creencias populares.



Son ejemplares veloces, fuertes, inteligentes y buenos guardianes. Aunque son desconfiados con las personas que no conocen, no son necesariamente agresivos.



Affenpinscher

Esta especie proviene del sur de Alemania. Foto: iStock

Su rasgo más distintivo es su similitud con la cara de un primate. Es un perro pequeño, intrépido y fiel, aunque también se caracteriza por su fuerte temperamento. Su pelaje puede ser amarillo, rojizo, blanco, grisáceo o negro.



Era considerado como un perro de caza al sur de Alemania.



Basenji

Se reconoce por ser el perro que no ladra. Foto: iStock

Es una raza originaria de África. Es un perro caracterizado por su inteligencia y su independencia.



Los basenji son famosos porque nunca ladran a pesar de no ser mudos. Emiten su propio sonido, que puede describirse como la combinación de una risa ahogada y un canto agudo.



Son afectuosos con su familia, pero pueden ser toscos en el trato con desconocidos.

