Estas son las razas de perros más caras del mundo

iStock

7. Chow-Chow



Aunque no es una raza muy sociable ni cariñosa, no son perros agresivos. El Chow-Chow es un can de aspecto majestuoso, con una melena alborotada y una peculiar lengua azul.



Tener este perro originario de Mongolia y el norte de China podría considerarse un lujo ya que su costo en el mercado internacional está entre los 2.800 y los 8.000 dólares (entre unos 10 y 28 millones de pesos). En páginas comerciales como Mercado Libre Colombia, su precio oscila entre el millón y los dos millones de pesos.