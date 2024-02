Mascotas: ¿cuáles son las recomendadas para niños menores de diez años?

Muchas familias o parejas tienen mascotas en su hogar, pues son una gran compañía y suelen ser muy cariñosos con sus dueños, pero estos necesitan de diferentes cuidados para mantenerse fuertes y saludables; además de tiempo para que puedan pasear un rato al parque para que así conozcan a otros animales de su especie.



(Lea también: Mascotas: ¿qué debe hacer si su animal de compañía se extravía?).



Sin embargo, algunos se preguntan si tener un animal doméstico puede perjudicar a la salud de los niños, ya que no todos tienen la responsabilidad de cuidar de los 'peluditos' o pueden resultar alérgicos a su pelaje. Por eso debe asegurarse de que su pequeño pueda relacionarse con ellos junto a su pediatra de confianza.

Una vez descarte la posibilidad de que los niños tengan una reacción alérgica a sus mascotas, puede elegir lo que sería la mejor opción para sus hijos, entre los diferentes animales que puede mantener en su hogar están los gatos, los perros, los hamsters, pájaros, tortugas y conejos.



(Siga leyendo: No le dé pena hablarle a su perro: trae importantes beneficios a la salud mental).

¿Qué beneficios pueden tener las mascotas en los niños?



Cuando los niños conviven desde edades tempranas con los animales, puede disminuirse la probabilidad de que desarrollen alergias hacia ellos, aprender sobre el respeto, comprender las funciones naturales de los seres vivos y aumentar la actividad física del niño, según la Clínica Veterinaria Ávila de España.



Adicionalmente, las mascotas estimulan sus sentidos, mejoran su estado de ánimo, desarrollan la empatía, aumentan la autoestima, ayuda a desarrollar su capacidad de intuición y su integración social, debido a la relación que tienen con otro ser vivo.



El asignarle tareas a su hijo, como darle comida, agua, jugar, salir al parque, recoger sus desechos naturales y enseñarle trucos al animal doméstico, puede facilitar la comprensión de la importancia de la responsabilidad.

Si bien las mascotas pueden ser una gran compañía para los más pequeños de la casa, es importante recalcarles que no son un juguete y que necesitan de ciertos cuidados para que estén sanos.



(De interés: Misterio felino revelado: la zona que los gatos odian que les acaricien, según expertos).

¿Cuáles son las mejores mascotas para los niños?



Perros: los caninos se caracterizan por ser fieles a sus amos, por lo que siempre estarán pendientes de sus hijos protegiéndolos de otros peligros, serán excelentes acompañantes, ya que les gusta jugar todo el tiempo y suelen ser muy inteligentes.



Conejos: estos animales no disfrutan de los mimos excesivos, abrazos o juegos difíciles y siempre que consideren que están en peligro salen a correr, pero pueden enseñarle a sus hijos sobre la libertad, el respeto de los espacios y a no presionar a los demás, de acuerdo con ‘Hola’.



Gatos: los felinos tienen una mala fama de ser agresivos hasta con los integrantes de su familia, pero esto es solo un estigma, ya que ellos no suelen atacar a sus dueños y mucho menos a un bebé o un niño, pero entre los juegos si pueden proporcionar algunos rasguños, algunas de las razas más recomendadas para niños son el persa, angora, siamés y maine coon.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO