Mascotas: ¿cómo pueden ayudar a los niños durante el divorcio de los padres?

Si los divorcios pueden ser momentos muy dolorosos para una pareja, para los hijos puede convertirse en un evento traumático, por lo que los menores de edad suelen ser considerados como los afectados de estos procesos familiares, puesto que conlleva diversos cambios en sus actividades diarias y lo que conocen como su hogar, según 'Cuídate Plus'.



De acuerdo con el medio, los pequeños que se enfrentan a estas separaciones suelen desarrollar problemas personales y de conducta, aunque hay casos en los que los niños no tienen este tipo de problemas en estos asuntos.

De acuerdo con la psicóloga Mireia Navarro Vera, directora del Centro de Psicología y Logopedia El Teu Espai de España, explicó que esto depende de cómo se desarrolle la situación en el hogar: “Es evidente que una situación de divorcio va a afectar a los niños de alguna manera, pero no siempre tiene que ser traumática. Más que el divorcio en sí, lo que va a influir es el nivel de conflicto que hay”.



“Si los padres no se ponen de acuerdo y los niños viven situaciones de gritos, peleas o insultos, va a ser más traumático que si el divorcio es de mutuo acuerdo y el niño no vive esas situaciones de conflicto”, concluyó la profesional en salud mental.



¿Los perros pueden ayudar los niños para superar el divorcio de sus padres?



Los animales de compañía pueden tener un profundo impacto en el desarrollo del niño, según un estudio de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente.



El análisis también reveló que las mascotas pueden ayudar a los menores de edad a desarrollar habilidades sociales.



Además, los animales domésticos les pueden ayudar a regular sus emociones; por este motivo, los niños que tienen ansiedad o estrés suelen encontrar consuelo en ellos. Los diferentes estudios dejan observar que los niveles de cortisol pueden disminuir al acariciar a un perro o un gato.



Las mascotas pueden ofrecer estabilidad emocional que pueden ser crucial cuando se atraviesa un divorcio, puesto que al alternar entre la casa de su madre y su padre, el estar en compañía de un perro o gato pueden darle afecto y la atención que el pequeño puede necesitar, según el centro veterinario Nexo.



Cuando las familias se divorcian, los niños pueden sentirse solos e incluso algunos pueden pensar que están abandonados, para minimizar estos sentimientos, un animal doméstico es una buena alternativa, les enseña a ser responsables, aumenta su autoestima y les da seguridad.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO