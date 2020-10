Murió por envenenamiento Luna, mascota de familia campesina 'youtuber'

Este domingo Nubia e hijos, conocidos por ser una familia campesina que comparte videos en YouTube enseñando a cultivar, informaron por medio de sus redes sociales que Luna, su mascota, murió envenenada.



Como es de esperarse tanto los niños como Nubia se encuentran muy tristes por lo sucedido, es por eso que Juliana, la amiga que los ayuda con la creación de los videos, fue la encargada de dar a conocer la infortunada noticia.



"Hace una hora Luna murió. Tratamos de hacer todo para salvarla, pero desafortunadamente cuando llegamos a la veterinaria ya la perrita estaba muerta", aseguró Juliana en el video publicado en Youtube.



Y añadió que la perra fue enterrada junto a otra mascota que también había muerto envenenada dos años atrás. De hecho, esa era una de las razones por las que Nubia no quería aceptar a Luna cuando se la querían regalar.



“No la quería recibir porque me habían pasado unos casos más atrás y por x motivo me envenenaban los perritos, entonces no la quería recibir por ese motivo”, aseguraba Nubia en uno de los videos que se recopilaron en homenaje a Luna.



Pero finalmente permitió que sus hijos se quedaran con la perrita, pues no se pudo negar a la ilusión de sus pequeños de tener una mascota.



“De ver la emoción de los niños de ver que les regalaban su perrita, me dio ese ánimo de volver a tener una mascota en la casa”, resaltó.



Luna tenía siete meses. Foto: Facebook Nubia e hijos

Hace algunos meses Luna estuvo hospitalizada durante 15 días por parvovirus, un virus canino que afecta el intestino y que por poco le cuesta la vida, pero sobrevivió y su caso ayudó a que se recogieran fondos para vacunar contra esta enfermedad a otros perros.



Lamentablemente, esta vez no se pudo hacer nada, pues como lo asegura la descripción del video, que ya cuenta con más de 17 mil reproducciones, el envenenamiento es una realidad frecuente en el campo, una práctica que este domingo terminó con la vida de Luna.



​

“Con solo 7 mesecitos Luna nos alegró la vida a miles de personas, hoy muere envenenada, también una dura y muy frecuente realidad en el campo. Ya tenemos otro angelito en el cielo de los perritos cuidándonos”, concluye la descripción del video.



