Un hombre de 43 años de edad sufrió una parálisis y daño cerebral luego de que una masajista realizara mal un procedimiento en un baño de vapor. El hecho sucedió en Puebla, México. ¿Qué sucedió con la mujer?

Gerónimo Rodolfo Ramírez era cliente del lugar. Sin embargo, la encargada de realizar el masaje no tuvo las precauciones adecuadas al momento de tronar el cuello con el fin de liberar las tensiones causadas por estrés, según un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Puebla.



Luego de que el hombre saliera de los baños de vapor Villa Frontera, comenzó a sentirse mal; presentaba dolores en su cabeza y cuello, por lo que decidió acudir al hospital. Según fuentes cercanas a Ramírez, él optó por asistir al Hospital de Traumatología y Ortopedia, ya que su movilidad dejó de ser la misma.



No obstante, los médicos que lo atendieron no le vieron ninguna anormalidad en su momento y decidieron enviarlo a la casa con algunos analgésicos para aliviar las molestias que sentía.

#Entérate || La sobrina de Gerónimo Rodolfo Ramírez, el hombre que resultó con daño en su columna luego de que lo tronaran en los baños Villa Frontera, pide justicia para su tío, quien puede quedar en estado vegetal.



Vía: @RocioCardona712 pic.twitter.com/mqC2XbywvH — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) November 26, 2022

La situación empeoró

Luego de que el sujeto fuera enviado a su casa, decidió guardar reposo y tratar de descansar mientras las pastas hacían efecto. No obstante, la situación empeoró y Ramírez amaneció en estado crítico al día siguiente: perdió el control y la movilidad de su cuerpo.



Además, el hombre presentaba hipo, tenía el cuerpo adormecido y sentía un cosquilleo por toda la cara, según comentaron sus allegados a la Fiscalía.



Ante las circunstancias, sus familiares lo llevaron al Hospital General y, por la gravedad de sus síntomas, Ramírez tuvo que ser trasladado al Hospital del Norte.



Allí, Ramírez permanece hospitalizado mientras se realizan las respectivas investigaciones y exámenes pertinentes. Su familia se acercó al lugar en el que Ramírez se mandó a hacer los masajes, pero, al parecer, los dueños no quisieron responder ante las acusaciones.



El baño de vapor no quiso dar el nombre de la mujer que efectuó el procedimiento. Ante esto, la familia de Ramírez interpuso una demanda a los baños de vapor Villa Frontera para que respondieran por lo ocurrido. Por ahora el lugar fue suspendido mientras se procede con la investigación.

🔴Los baños de vapor de Villa Frontera donde un joven sufrió daño cerebral por un masaje, fueron clausurados, informó el edil, @eduardorivera01.

Indicó que la @FiscaliaPuebla será la responsable de realizar las investigaciones pertinentes. || @Ambas_Manos https://t.co/0kFcMVt0gw pic.twitter.com/z68iOtgndI — Jessica Zenteno (@Jessezenteno) November 28, 2022

