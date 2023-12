Masahiro Sakurai, creador de 'Super Smash Bros', dice si se retiró de los videojuegos

Masahiro Sakurai ha ganado popularidad gracias a ser el fundador del estudio Sora Ltd., al igual, por crear y dirigir las series de videojuegos ‘Kirby’, ‘Kid Icarus’ y ‘Super Smash Bros’.

El diseñador japonés trabajó por varios años en ‘Super Smash Bros. Ultimate’, la quinta entrega de la saga del juego y, tras tener el plantel de personajes completos, se hizo a un lado para enfocarse en otros proyectos.



Sakurai se ha dedicado a crear videos para su página de YouTube en la que suma más de 570 mil suscriptores. Sus seguidores suelen estar pendientes de su contenido en el que habla de videojuegos.



El 26 de diciembre, el hombre, de 53 años, publicó un video titulado “Los creadores también cambian”, en el que narró cómo inició su camino en el diseño de juegos de video.

De la misma manera, aseguró que, en algún momento, los creadores deben retirarse y se dedican a otras cosas en las que también logran el éxito.



“Si un creador que conoces desaparece de repente sin dejar rastro, por favor, no lo califiques como 'Fracasado' o 'Acabado'. Muchas de estas personas han terminado siendo bastante exitosas en diferentes campos”, explicó.

“Algunos de ellos han asegurado patentes que han generado fortunas, mientras otros han hecho avances revolucionarios en campos no relacionados con los videojuegos. Incluso si están lejos del foco del público, en muchos casos han encontrado un trabajo satisfactorio en alguna parte”, dijo el productor.



No obstante, aclaró que por el momento no piensa distanciarse de la producción de videojuegos, pero no dio más detalles de si está trabajando actualmente en un proyecto o la ampliación de ‘Super Smash Bros’.



“En cuanto a mí, aún creo juegos por el momento. Pero también hago videos para este canal de YouTube. Nunca había hecho algo así antes de empezar, así que, en cierto modo, se podría decir que tampoco me he quedado quieto”, dijo Masahiro Sakurai.

¿Qué es 'Super Smash Bros'?

'Super Smash Bros' es un videojuego de lucha propio de Nintendo y desarrollado por el estudio Sora Ltd., en el que se reúnen personajes propios de la empresa de consolas y otras compañías, tales como: ‘Mario Bros.’,’ Pikachu' de 'Pokémon’, ‘Donkey Kong’, ‘Samus Aran’ de Metroid, entre otros.



La saga del modo multijugador, fue lanzada por primera vez en 1999 y hasta el momento, ha logrado vender más de 71 millones de unidades.



¿Se puede vivir de los videojuegos?

