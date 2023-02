Marilyn Patiño habló con 'La Red' de las ocasiones en las que ha sido acosada por varios hombres de su círculo social cercano. La actriz reveló su testimonio con el fin de que las mujeres denuncien este tipo de casos.

La actriz caleña Marilyn Patiño, es recordada por su participación en telenovelas como 'Juego Limpio', 'Sin senos sí hay paraíso', 'La hipocondríaca', 'Escobar: el patrón del mal' y 'Oye bonita', actualmente ha explorado su faceta como cantante y creadora de contenido en redes sociales.



Patiño decidió hablar sobre varios episodios de acoso sexual y acceso carnal que ha tenido que vivir a lo largo de su vida.



(Siga leyendo: Melissa Martínez se burla de quienes le inventaron romance con un amigo).

La actriz dio su testimonio en el programa 'La Red': "Yo tenía como ocho años y mi mamá me dejaba en una casa del centro donde me cuidaban después de yo salir del colegio", inició.



Marilyn Patiño mencionó que uno de esos días en los que estaba en el este centro de cuidado, "yo miraba el cuadro y miraba un movimiento raro a través del cuadro, pero yo no entendía. Empecé a mirar y dije 'que loco ese señor como se coje el miembro'", continuó.



En su narración menciona que le contó a su mamá sobre lo ocurrido con este hombre y que decidió no dejarla más en este lugar, "era un acosador".



(Además: Rescatan a paloma que fue teñida de rosado para fiesta de revelación de género).

Pero este no fue el único caso de acoso que vivió la actriz, pues mencionó que a sus 12 años: "Un tío mío pasó la mano por el toldillo y alcanzó a tocar uno de mis senos". En su testimonio, Patiño menciona que vivía con miedo constante "cuando él estaba en la casa, no me desvestía nunca dentro de la habitación".



Más adelante, a sus 16 años llegó a Bogotá y vivió "una experiencia nefasta", pues según cuenta "un actor me emborrachó y al otro día me di cuenta que había abusado de mí".



(SIga leyendo: Tiktoker es enviada a prisión por fingir cáncer de páncreas y estafar a personas).

Frente a estos casos, la actriz confiesa que sintió mucha rabia contra ella, y comenzó a tirar de su cabello, "estrellarme con las paredes, me di duro con una correa y me flagelé", finalizó.



Marilyn Patiño hizo un llamado a las personas que son víctimas de algún tipo de acoso o violencia sexual para que realicen las respectivas denuncias.

Más noticias:

Madre vegana obliga a sus hijas a comprar con su dinero su propia carne

'Te ven un reloj y te quitan el brazo': polémica frase de europeo sobre Colombia

Fuerte cantaleta de un profesor a su alumno por decir groserías en el colegio

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS