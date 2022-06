La ‘influencer’ y modelo Mary Sebastian Pickles Magdalene no toleró el trato que, según ella, le brindó una aerolínea cuando se dispuso a tomar su vuelo desde Canadá con destino a Estados Unidos. Tenía su tiquete comprado, ya había pasado los controles de seguridad del aeropuerto y se había sentado.



Esperaba que el avión despegara, pero la tripulación se le acercó y le pidió bajarse de inmediato.

“Me echaron por mi apariencia. Por favor, dejen de discriminar. Por favor, esto es repugnante, me siento avergonzada y deshumanizada en este momento. Ustedes no tienen idea”, recalcó en una publicación de su cuenta de Instagram.



Con sus más de 117 mil seguidores de la red social se quejó de que la aerolínea no respetara su cuerpo y sus implantes de seno de 10 kilogramos: “Esa es la razón por la que me echaron, porque parezco demasiado explícita. Pero esto no es legal. Ella (la azafata) tuvo que decirme que me dormí y no oí sus indicaciones”.

El desahogó no cesó ahí. Anunció que demandaría a la empresa por expulsarla sin reembolsar el dinero y la emprendió contra los internautas que la criticaron por su cuerpo.



“No está bien escoger las reglas basadas en la apariencia de cada quien. La discriminación no es un sentimiento bueno. Si una chica pequeña se viste igual que yo, ellos no le dirían nada”, sentenció.

Mary Pickles Magdalene, de 25 años, es reconocida por las cirugías realizadas para transformar su cuerpo. De acuerdo con medios locales, ha gastado más de 150 mil dólares (más de 565 millones de pesos colombianos) en los procedimientos estéticos que incluyen levantamiento de cejas, retoques en su nariz, senos, carillas, liposucción, inyecciones y levantamiento de glúteos.



Para ella en la sociedad actual se volvió común discriminar “los cuerpos mejorados”. “No me estoy haciendo la víctima, solo estoy compartiendo la realidad”, precisó.

¿Por qué la expulsaron, según la aerolínea?

La modelo no reveló en principio el nombre de la aerolínea. Sin embargo, trascendió que se trataba de American Airlines con vuelo de Canadá (su país natal) a Estados Unidos.

La empresa se pronunció por las fuertes acusaciones; desmintió todo lo dicho por la mujer. Le indicó al medio ‘TMZ’ que la expulsión no se debió a su cuerpo ni sus implantes de 10 kilogramos, sino a una violación de las reglas dentro del avión. Según ellos, Magdalene no se sentó en su puesto asignado y estaba ocupando sillas distintas.



Además, al parecer, “estaba intoxicada y parecía inestable”. Razón por la cual los asistentes habrían notificado a la tripulación sobre la actitud de la pasajera.

Pese a las explicaciones dadas por la aerolínea, ella planea demandar.

