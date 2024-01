Mary Méndez tendría que rectificarse por comentario del restaurante de James Rodríguez

James Rodríguez se ha convertido en uno de los futbolistas colombianos más reconocidos y queridos a lo largo de la historia del balompié de este país.

El cucuteño ha marcado varios hitos en su carrera como ser el goleador del Mundial de Brasil 2014, figurar como titular del Real Madrid o llevar la cinta de capitán de la Selección Colombia gracias a su liderazgo y buen manejo de la pelota.



Las millonarias ganancias que le ha dejado su destacada trayectoria le han permitido invertir en negocios culinarios como la tienda café Dos Molinos que tiene varias sucursales en Bogotá, Medellín e Ibagué.



James también es dueño de la marca de agua mineral 10 Gold y socio de la cadena de restaurantes Arrogante que tuvo su primera sede en Madrid, España.

Mary Méndez tendría que rectificarse por comentario sobre negocio de James

En el programa de chismes ‘La Red’ del primer fin de semana del 2024, se vio una sección de astrología en la que se le leyó el posible futuro de James Rodríguez en el ámbito profesional y personal.



Fue ahí cuando la presentadora samaria intervino para decir: “Le están proponiendo a James nuevos negocios. Acuérdense que James, al parecer, me contaron, se rumora, se dice y se especula, que quebró con su restaurante acá en Bogotá. Así que mejor que invierta mejor su platica”.



Frank Solano agregó: “Uno no se puede diversificar tanto. Uno se tiene que concentrar, porque una de las diferencias de la especie humana con el resto de las especies es la capacidad de concentrarnos y de lograr un objetivo. La concentración sería mi deseo para James Rodríguez. Lo admiro profundamente y sé que no se cae sino el que está arriba. ¡Él es como un ave fénix!”.



Mary Méndez no dejó pasar la oportunidad sin tirarle una pulla a James: “Entonces que coja juicio también con las peladas, porque se le ve mucho con la una o con la otra y tú sabes que ellas no dejan que coja juicio”.

Ante estos comentarios, el abogado Miguel Ángel del Río dijo a través de su perfil de X que se le pedirá a la presentadora retractarse de lo mencionado en el programa ‘La Red’ o tomaría acciones legales en contra de ella.



“Como representante legal del grupo Salvaje, propietario del Restaurante Arrogante, solicitaremos la rectificación de las manifestaciones de la señora Mary Mendez con relación a la Cadena de restaurantes so pena de iniciar acciones legales en su contra”, se lee en la red social.



En los comentarios, se vio algunos mensajes como: “Señora Mary, si este señor va a iniciar acciones legales, no hay necesidad de rectificar nada y mucho menos preocuparse”, “Vengo del futuro y esa pelea la gana Mary”, “Así es, Bien hecho Dr. Miguel”, “Duro con esa Mary y su lengua”.

Por el momento, Mary Méndez no se ha pronunciado sobre el mensaje de Miguel Ángel del Río.

