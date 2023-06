La samaria Mary Méndez, presentadora del programa de entretenimiento ´La Red’ del canal Caracol, siempre ha sido objeto de críticas y aplausos por parte del público por sus comentarios durante el programa y en sus redes sociales.



En el programa anteriormente mencionado, se ha caracterizado por dar sus opiniones al aire sin censura y muchas veces para responderle a sus compañeros de set Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo y Frank Solano.

Con este último compañero, Frank Solano, tuvo un momento en el programa del fin de semana pasado, en donde Solano le dijo fuera del aire: "Mary Méndez, en realidad, de verdad, te juro de rodillas sobre pepas de durazno, lo que tú quieras: eres la persona más insoportable que yo he conocido en mi vida. Y he conocido millones y ‘millonas’”, afirmó el presentador guajiro.



Sin embargo, Méndez no se quedó callada y le respondió: “Eso es música para mis oídos. Cada vez que Frank Solano me insulta me siento muy halagada, porque uno no sabe si lo están insultando o lo están halagando. Yo escojo”.

El momento fue compartido en las historias de Instagram del perfil de Carlos Giraldo y puede verse que es una situación jocosa, como muchas de las que viven los presentadores en sus emisiones de fin de semana.

En el programa no solo se han visto 'rifirrafes' entre Solano y Méndez , sino también entre otros de los presentadores que por momentos parecen serios o que son simplemente para mantener la atención de los espectadores.



Por otra parte, la samaria también es constantemente comentada por sus rutinas de ejercicio, la alimentación que lleva y el negocio que actualmente dirige, el cual tiene varios locales en la capital del país y fuera de ella.

Mary Méndez un minuto, una toma

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Azafata reveló en su TikTok las cosas que los pasajeros no deben hacer en un avión

¿Cuál es la diferencia entre transgénero y transexual?

Sofía Vergara posa sin maquillaje y en bikini: ¿cómo hace para verse tan joven?