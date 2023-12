¿Quién es el misterioso joven que le da ‘su colágeno’ a Mary Méndez? Le contamos

La presentadora Mary Mendez se ha consolidado como uno de los rostros más recordados de la programación semanal de Caracol Televisión, por su participación en el popular programa de farándula ‘La Red’.



Méndez se destaca en ‘La Red’ por ser la única mujer del grupo, característica que ha hecho que sus opiniones y su visión, al contar las noticias de famosos internacionales, vengan de un contexto diferente al de sus colegas y resaltan entre los otros comentarios.

Y bien, los seguidores de Mary en redes sociales sabrán que su personalidad, desinhibida e irreverente, no es un personaje fabricado para la televisión. En todas sus publicaciones e historias pone su toque de personalidad, y no escatima al compartir su vida privada con sus fanáticos, que suelen verse intrigados por lo que sube.



Tal fue el caso hace unos días, cuando la mujer publicó en sus historias de Instagram una foto de un misterioso joven, con la inscripción “llegó mi colágeno”, frase que puso a muchos a crear conjeturas acerca de una posible relación amorosa de la presentadora.

El joven era su sobrino. Foto: Instagram: @la_chismosa_news

La fotografía, además, mostraba los mejores atributos del atractivo facial del joven, que levantó todo tipo de comentarios en redes sociales.



Sin embargo, años de experiencia trabajando en farándula y habladurías no son en vano, así que Mary, consciente de la posible confusión que podría haber causado, escribió también “Mi sobrino, ¡papasote, delicia!”.





Dejando a muchos a la expectativa, la presentadora no etiquetó a su sobrino, por lo que los y las curiosas que buscaban más información acerca del hombre se quedaron con un mal sabor de boca. Sin embargo, EL TIEMPO recopiló que el joven se llama Carlos Fernández.



Su perfil de Instagram es privado, pero la descripción deja ver que vive en Boston, tiene una licenciatura (o Bachelor of Science) en Psicología y una maestría en Marketing Internacional.



Es hijo de Annie Méndez, hermana gemela de Mary, quien contó que lo tuvo a los 18 años por elección propia.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

