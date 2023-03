La presentadora Mary Méndez detalló su experiencia con la explantación mamaria ante los comentarios de su colega Carolina Cruz en días pasados. Incluso, Cruz interactuó con el video que Méndez publicó en redes.

(Siga leyendo: Kristina Lilley arremete contra Carolina Cruz por comentarios sobre explantación).

Soy plana y si pudiera tener menos tendría menos, me encanta cómo me veo FACEBOOK

TWITTER

La integrante del programa La Red cuando tenía solo 18 años se aventuró a someterse a la cirugía: "Me puse 220 centímetros cúbicos".

Por el tamaño, optó por reducir sus implantes a180 centímetros a los 22 años. Sin complicaciones de salud transcurrió el tiempo hasta que tomó la radical decisión una mañana.

"Estuve hasta el año 2018, cuando decidí retirarlas porque me dio la gana. Yo no sufrí del síndrome de Asia ni de dolores de cabeza ni nada, solo me levanté un día y dije que no quería tener más prótesis", contó.

(Lea también: Claudia Bahamón defiende a Carolina Cruz y pide respeto).

Además, les hizo un llamado a otras mujeres para que "no lo hagan por moda" y en lugar busquen asesoría de especialistas de la salud para corroborar si tienen algunos síntomas que podrían asociarse con el síndrome de Asia -enfermedad producida como reacción a un elemento extraño en el cuerpo como lo son las prótesis mamarias-.

"Hazlo porque tú en ese momento quieras salir de tus prótesis o quieras sentirte más libre. Yo, por mi parte, me siento más femenina y feliz que nunca. Soy feliz siendo así y no tengo que preocuparme por lo que me pongo. Soy plana y si pudiera tener menos tendría menos, me encanta cómo me veo", sentenció.

Carolina Cruz comentó una serie de 'emojis' de aplauso por el video de la experiencia de su compañera del canal Caracol.

'Se sacó las puchecas, quedó como un hombre'

Facebook Twitter Linkedin

Carolina Cruz expresó su opinión en una entrevista con la presentadora Alejandra Giraldo. Foto: Instagram: @carolinacruzosorio / Caracol TV

(Además: Carolina Cruz envía contundente mensaje tras decir que era 'moda' explantarse).

La opinión de la vallecaucana puso el tema de la explantación mamaria sobre la mesa, generando reacciones de distintas personalidades públicas.

“Yo no estoy en contra de la explantación. Estoy a favor de que la mujer esté sana y se vea femenina. Lo que no me parece que es llevadero ni correcto es que ahora todas las mujeres, como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema y sutanita, entonces se volvió una moda y empezaron a sacar citas médicas. Dicen que su depresión es eso", dijo Cruz en el matutino Día a Día.



"Se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible. Pero no, dice 'sigo deprimida, sigo con depresión, me levanto enferma'. Ahí es donde yo digo que hay que manejar el tema con mucha responsabilidad", añadió a su cuestionada intervención.

Carolina Cruz: hay que manejar el tema con mucha responsabilidad



Carolina Cruz dos segundos después: maneja el tema con profunda irresponsabilidad pic.twitter.com/SyUXlZJnaT — nico g 🐊 (@niciowut) March 9, 2023

Cruz ha dicho que sus palabras no fueron recibidas de la manera correcta. "Se tomaron todo muy personal, como si yo estuviera atacando a las invitadas y al doctor", aclaró. Además, agradeció a las personas "que se tomaron el tiempo de ver la entrevista completa".

También puede leer:

- ¿Qué es el síndrome de Sjögren que produjo en Alejandra Giraldo raros síntomas?

- Kristina Lilley arremete contra Carolina Cruz por comentarios sobre explantación.

- Claudia Bahamón exhibe impactante foto tras retirarse prótesis: 'No me juzgo'.

- Elianis Garrido se desmaya en vivo durante programa: esto se sabe de su salud.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS