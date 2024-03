Mary Méndez estrena nuevo amor, así lo presentó en las redes sociales

Mary Méndez se separó del dj y empresario Santiago Iregui, con quien estuvo casada por siete años. La ruptura se habría dado en buenos términos, razón por la que la costeña tiene un trato cordial con su expareja, e incluso, hablan de vez en cuando, así lo confesó ella misma en julio del 2023 a través de las historias de su perfil de Instagram. En el 2017, la presentadorase separó del dj y empresario, con quien estuvo casada por siete años., razón por la que la costeña tiene un trato cordial con su expareja, e incluso, hablan de vez en cuando, así lo confesó ella misma en julio del 2023 a través de las historias de su perfil de Instagram.

Desde entonces, Mary ha sido muy reservada con su vida sentimental, pero los más de 1,1 millones de seguidores que tiene, se han cuestionado si en algún momento ha llegado alguien nuevo a su corazón.

Cabe mencionar que la presentadora es muy activa en las redes sociales, compartiendo videos y fotos sobre ejercicio y alimentación saludable.

Igualmente, es dueña de su propia empresa llamada Fitcook Mary Méndez, que se caracteriza por ofrecer alimentos libres de azúcar, grasas trans y gluten.

Mary Méndez se deja ver con su nuevo amor

La mujer, que hace parte del equipo del programa de chismes ‘La red’, llamó la atención por presumir al hombre que le robó el corazón.

En el perfil de Instagram de la modelo, se compartieron una serie de fotografías y en la primera, está ella junto al hombre que es su pareja.

Todo indica que los enamorados están de vacaciones en una playa colombiana, algo que pudo inspirar a Mary para dar a conocer que su soltería acabó.

En la descripción de la publicación solo dejó dos emojis, uno de ellos, un corazón, pero no etiquetó o mencionó quién es su nueva pareja.

Asimismo, desactivó los comentarios, pero este momento fue replicado en el perfil de Instagram de ‘La red’ y allí se vieron mensajes de felicitaciones para la mujer y si novio.

“A mí me alegra demasiado por Mary y por todas las mujeres que se levantan o no se dejan caer por un mal amor”, “Mary se merece el mejor hombre del mundo”, “Muy bien, a ser feliz, te lo mereces”, “Ella se merece todo lo bueno, me encanta que tenga su hombre”, y “Está bello. Que viva el amor”, fueron algunas reacciones.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

