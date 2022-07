La presentadora de ‘Caracol Tv’ Mary Méndez es muy conocida por revelar los acontecimientos de la vida de los famosos colombianos en el programa ‘La Red’, en el cual comparte pantalla con Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Frank Solano y Juan Carlos Giraldo.



Sin embargo, esta vez se mostró muy molesta en sus historias de Instagram, luego de contarle a sus seguidores que alguien de su círculo íntimo había revelado un detalle sobre el estado de salud de su gata, Frida.

“Hubo un mensaje, que me dejaron en Instagram, que me impactó. Era ‘x’ persona diciendo que parece que yo me hubiera alegrado de lo que le pasó a mi gata. Que, por cierto, no lo he compartido con nadie, sino con mi círculo más cercano, como suelo hacer con mi vida privada”, dijo la samaria.



De acuerdo con ella, a pesar de que trabaja en un programa que expone la vida privada de los artistas, no desea que la suya sea comentada por otros, por lo que la mantiene muy reservada. La presentadora no reveló el contenido privado del mensaje, pero sí dio a entender que había sido “traicionada” por alguno de sus amigos.

.

.

“Yo tengo un círculo de amistades muy cercano a mí, en quienes confío 150 %, que son mis amigas. Sin embargo, hay gente que se puede empeñar, inclusive conocidos que pudiera considerar amigos, que tratan de hacer pública información acerca de mi vida privada”, expresó.



La mujer de 45 años señaló que el mundo estaba lleno de “víboras” que solo quieren revelar información sobre ella. No obstante, ella reiteró que no tiene nada que esconder acerca de su vida privada.

.

“Ojo con quién se juntan, porque como dice el dicho: ‘De Judas aprendí que puede traicionarte hasta quien te da un beso’”, concluyó.

¿Qué le pasó a su mascota?

Cabe resaltar que, el mes pasado, Méndez se había ausentado de ‘La Red’ porque debía cuidar de su mascota, la cual se encontraba en el hospital, por un problema que le estaba deteriorando su estado de salud.



En su cuenta, ella le agradeció a quienes se preocuparon por ella y le comentó a sus seguidores que mantiene una relación muy estrecha con su gata, Frida: “Ella siempre ha estado firme conmigo. Esa gata es una locura, es igualita a mí. Ella es la matrona de la casa, Frida es la que manda”.

Por ahora, la presentadora no se ha vuelto a pronunciar acerca de la información filtrada ni de la salud de su mascota.

