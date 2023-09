El programa de farándula ‘La Red’, emitido los fines de semana por 'Caracol Televisión', es un show en el que cuatro presentadores discuten noticias de actualidad sobre famosos y dan sus opiniones, que suelen ser polémicas.



Uno de los temas discutidos la semana pasada, en la sección ‘Tu moda sí incomoda’ fue la apariencia y la forma de vestir de la actriz barranquillera Sofía Vergara, quien hace poco se divorció del actor Joe Manganiello.



Sofía se hizo conocida desde los años 90 como presentadora de ‘Telemundo’, y dio el saltó a la fama interpretando a ‘Gloria Delgado-Pritchett’ en el famoso sitcom norteamericano 'Modern Family'.

Pues bien, en la sección del programa en que critican la forma de vestir de los famosos, una de las víctimas fue Vergara. “Eso no se lo pone nadie”, exclamó la presentadora Mary Mendez tras ver una foto de Sofía con un vestido floral y unas sandalias color nude.



Juan Carlos Giraldo, otro de los presentadores, también criticó a la actriz por sus prendas. “Aquí otra vez con el corte imperio, que no le sienta bien. Aquí la vemos otra vez muy desacertada con esa blusita ‘crop-top’, pero con mangas aglobadas y resorte”, agregó Giraldo, quien es experto en moda.



Sin embargo, Méndez se reivindicó un poco halagando la apariencia física de la actriz: “Yo con esa cara de Sofía Vergara, un costal de papas me tiro encima y pare de contar”, dijo la presentadora, reconociendo, al menos, la envidiable apariencia de Sofía a sus 51 años.

“No puede estar trepada a toda hora, ha sido una mujer que se ha vestido con los mejores diseñadores y las mejores casas de diseño”, argumentó Frank Solano, otro de los presentadores, para seguir criticando su vestimenta, pero, al final, Mary Méndez, después de haber empezado las críticas, continuó defendiendo a Vergara.



En la noche del 26 de septiembre empiezan las finales del programa de concurso America’s Got Talent, del cual Sofía Vergara es jurado. Por ende, no sería descabellado imaginar que la atención de la actriz no esté enfocada en las críticas a su ropa.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

