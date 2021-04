Mary Méndez aseguró que pasó la noche con aclamado actor de Hollywood

La reconocida presentadora del programa ‘La Red’ Mary Méndez confesó, el fin de semana pasado, que conoció al actor Adrien Brody en París y pasaron una noche juntos.



Brody es reconocido por su protagónico en la película ‘El pianista’ (2002), film por el cual fue ganador de un Premio Oscar a mejor actor en 2003. Méndez aseguró que había soñado con conocerlo en varias ocasiones.



“¿Ustedes quieren que yo les cuente algo que, muy seguramente, no me van a creer?” comentó la presentadora a sus compañeros de set, asegurando que nadie tenía conocimiento de esa historia.



“Yo soñaba con Adrien Brody, el actor de ‘El pianista’. Lo conocí en París y salí con él una noche y estuve en su cuarto de hotel pasando una inolvidable noche”, afirmó Méndez.



Ante su confesión, sus compañeros Carlos Giraldo, Calos Vargas, Frank Solano y Juan Carlos Giraldo no pudieron ocultar su evidente sorpresa.



La narración de la presentadora se dio luego de que varios artistas colombianos explicaran cómo conocieron a sus ídolos, como es el caso de la presentadora y actriz Janeth Waldman, quien comentó que en su juventud se “moría por Sabú”, un cantante argentino. Cuando se enteró de que lo iba a conocer “tenía taquicardia” por la emoción; Waldman aseguró que al momento de conocerlo su felicidad era de otro nivel.



Por su parte, la actriz Ana Milena Vergara contó que cuando conoció a la cantante Claudia de Colombia, su artista favorita, “a mí se me bajó la presión”. Tuvo la oportunidad de verla nuevamente y le dijo “me encanta tu sonrisa, la dulzura y feminidad”, aseguró que ese día pudo sentarse a tomar un tinto y platicar con la cantante.



