Chris Evans personificó durante más de ocho años al Capitán América y terminó su ciclo en la producción de 'Avengers: Endgame'.

(Lea también: Santana Rosa: la nueva identidad del reconocido actor Santiago Gómez).

Durante una entrevista con 'Good Morning America' para promocionar 'Ghosted', la película que protagoniza en Applet Tv+ junto a Ana de Armas, Chris Evans se refirió a su posible regreso como el Capitán América.

“Oh, ya sabes, me encantaría. Ese fue un momento muy especial en mi vida" Soy muy protector con el personaje. Ese es el problema. Para volver, tendría que ser por las razones correctas y en el momento adecuado. Se siente un poco pronto todavía. Anthony Mackie es el Capitán América en este momento. Hay otras historias que contar. Terminamos la historia con tan buena nota que tengo miedo de empañarlo", mencionó el actor.

Incluso, hace un tiempo, por medio de una entrevista realizada al portal 'Variety', junto a su compañera de aventuras en Marvel, Scarlett Johansson, Chris Evans ya se había referido a la posibilidad de volver a encarnar al Capitán América.



“Nunca digas nunca. No lo sé. No es un ‘no definitivo’, pero tampoco es un sí total. Hay otras cosas en las que estoy trabajando en la actualidad y creo que se hizo un gran trabajo permitiendo que el Capitán complete su viaje. Si vas a volver al personaje no puede ser solo por el dinero. No puede ser solo por emocionar a la audiencia”, afirmó el estadounidense en la entrevista.

(Siga leyendo: Michael Jackson 'revive' y canta éxitos recientes de la música gracias a la IA).

El desarrollo de las películas del Capitán América y su participación en el universo cinematográfico de Marvel lo convirtieron en un personaje muy querido por los fans del UCM, ya que es una figura central en el desarrollo de la historia y de otros personajes importantes en la saga.

Hay que recordar que Evans participó en ocho películas del universo cinematográfico de Marvel los cuales son: 'Capitán América: El primer Vengador' (2011), 'Los Vengadores' (2012), 'Capitán América: El soldado de Invierno' (2014), 'Avengers: Age of Ultron' (2015), 'Capitán América: Civil War' (2016), 'Avengers: Infinity War' (2018) y 'Avengers: Endgame' (2019).



Además de tener breves apariciones en 'Thor: El mundo oscuro' (2013) y 'Spider-man: Homecoming' (2017).

La siguiente película de Marvel Studios, que tiene programado el estreno para el 5 de mayo, es 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3', una secuela largamente esperada que cerrará para siempre con la franquicia de los héroes interestelares. Dicha entrega es producida por James Gunn.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Marbelle se sincera respecto a sus cirugías: ‘Yo no quería, pero mi mamá sí’

Estas son las redes oficiales de Madonna; comparte contenido desafiante

Gerard Piqué y el 'arma secreta' contra Shakira que afectaría a sus niños