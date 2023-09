En las redes sociales se evidenció que la cantante Martina La Peligrosa y su prometido, el tatuador Daniel Caballero, se casaron en una de las playas de Palomino, en la Guajira, y en una ceremonia privada dieron el sí frente al mar.

En los clips que circulan en internet se puede ver que estuvieron acompañados de su familia y amigos. Además, junto a sus dos padres, Anoris Llorente y Antonio López, la interpreté de 'Me Voy' llegó al altar en medio de lágrimas y respiraciones profundas, pues su prometido la estaba esperando junto a sus suegros.



Mientras se realizaba la ceremonia, su hermana, Adriana Lucia, interpretó varias canciones románticas que hicieron que el momento fuera perfecto. El matrimonio fue efectuado por Flor Martínez, una terapeuta espiritual y maestra de yoga, amiga de los novios.



“Quiero que hoy nos comprometamos tanto Daniel como ‘Marti’ a cuidarse mutuamente, entendiendo que como seres humanos con un cuerpo físico estamos sujetos a decaer, a la enfermedad y a momentos de debilidad en los que el uno será el bastón del otro y el soporte que los mantendrá de pie”, comentó Martínez para oficializar la unión de la pareja.

En otra grabación se logra ver a Martina leyendo sus votos de compromiso a su nuevo esposo: “Entre lágrimas y sonrisas, le pedí al cielo un amor bonito, alguien a quien amar y que me amara sin miedo. Que fuera compañía en mi camino y que se sintiera orgulloso de mí. Un loquito que me hiciera reír y se riera de mis tonterías, que comprendiera lo fácil que es hacerme feliz y que no me juzgue por nada”.



Al terminar, la pareja caminó entre los invitados, quienes les lanzaron pétalos de varias flores. Luego, todos compartieron la alegría de los novios en un celebración que tuvo lugar en el Eco hotel Casa Coraje.



En ese momento, fueron homenajeados por el cantante Bonfante, quien interpretó para ellos la canción 'Si nos dejan'. La fiesta se extendió hasta la madrugada, incluso, Martina La Peligrosa con algunos de sus amigos bailaron su sencillo llamado 'Demasiao'.

Vale la pena mencionar que la pareja se comprometió a finales de marzo, cuando Caballero le pidió la mano a Martina durante un viaje a Europa. Su propuesta se hizo viral en redes sociales y varios famosos del país los felicitaron.

