En la mañana de este martes, la reconocida cantante Martina ‘La Peligrosa’ denunció haber sido victima de robo en un vuelo que tuvo de Bogotá a Madrid, España, señalando que varios de sus objetos personales fueron hurtados directamente del interior de su equipaje.



(Lea: Así sería una nueva 'Terminator' con 'la Roca', Tom Holland y Jenniffer Lawrence).

“Llegamos a Madrid desde Bogotá y encontramos nuestra maleta rota, nos faltan muchas cosas”, indicó inicialmente la artista, quien expresó su inconformismo con la aerolínea Avianca, la cual supuestamente habría tenido que ver en el altercado.



“se comieron algunas y nos dejan sobras, se llevaron ropa", agregó.



Así mismo, manifestó que al encontrar sus pertenencias revueltas vieron en el interior un aviso de "inspección por seguridad", pero lo cierto es que sintieron que fueron víctimas de robo. En las imágenes compartidas en Internet, se puede ver que efectivamente hay objetos destrozados y con la cremallera manipulada.



Avianca se expresó al respecto en el post de la cordobesa pidiéndole algunos datos personales para intentar dar con los responsables del inconveniente: “Hola, Martina. Queremos revisar lo que pasó con el equipo de servicio al cliente, por Instagram te pedimos información, por favor revisa tus mensajes, estaremos esperando tu respuesta”.



(Artículos relacionados: Paty Chapoy y presentadores de ‘Ventaneando’ confirman orden de arresto).

Llegamos a Madrid desde Bogotá encontramos nuestra maleta rota, nos faltan muchas cosas, se comieron algunas y nos dejan sobras,se llevaron ropa, nos dejan un aviso de “inspección de equipaje por seguridad” pero nos roban. ¿Quién nos responde? @Avianca pic.twitter.com/taPIwXH46H — Martina (@MartinaMusica) March 21, 2023

La intérprete de ‘Báilame’ estuvo acompañada de Daniel Caballero, el tatuador que le robó el corazón, y quien previó al despegue desde la capital colombiana se había mostrado muy emocionado por realizar el viaje ante los más de 2,5 millones de seguidores en Instagram de la compositora.



Los fanáticos de la pareja no dudaron en aparecer para dejar sus reacciones sobre lo ocurrido en la caja de comentarios de la publicación. Varios usuarios expresaron que también vivieron experiencias similares, pero que jamás recibieron una respuesta adecuada de la aerolínea.



“En Avianca a mí me robaron un monedero lleno de monedas y lo que dijeron fue que nosotros los usuarios no debemos llevar pertenencias en el equipaje”; “A mi hermana se la hicieron igual Avianca en un vuelo Bogotá - Barcelona. La maleta destrozada, le faltaron varias cosas, le dañaron una libreta”; “Eso siempre pasa cuando uno llega a Madrid desde Colombia… no me sorprende”, se lee en varios comentarios.



(Le puede interesar: Luisa Fernanda W gasta un ‘platal’ en el restaurante de Bad Bunny).

Más noticias

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO