La muerte del artista vallenato Martín Elías sigue siendo un caso lleno de especulaciones, pues hay diferentes versiones sobre el accidente en el que falleció el hijo de Diomedes Díaz.

Y es que, pese a que el cantautor murió en el año 2017, se sigue especulando si en realidad fue una negligencia por parte del conductor de la camioneta o del propio cantante lo que generó el siniestro.

El choque se presentó en la vía que conecta a San Onofre (Sucre) y Lórica (Córdoba), cuando el vehículo se movilizaba a más de 150 kilómetros por hora, pese a que esa carretera tenía un límite de velocidad de 50, según se ha conocido.

Armando Quintero Ponce, quien conducía aquella noche, fue sentenciado a 32 meses de cárcel por el delito de homicidio culposo tras la muerte del cantante. Actualmente, el hombre se encuentra bajo detención domiciliaria.

‘Hay muchas mentiras’



Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, habló recientemente para el programa ‘Lo sé todo’ del Canal Uno sobre el accidente en el que murió el músico y el proceso judicial que se adelantó contra Quintero Ponce.

“Él es una persona que no se encuentra privada de la libertad; es una persona que puede hacer una vida normal, puede trabajar -explicó- Ni siquiera le han quitado la licencia de conducción, por lo que puede seguir trabajando como conductor”.

Así mismo, Jaimes aseguró que no pidió ningún tipo de indemnización por la muerte de su esposo.

“No estoy pidiéndole alguna indemnización, ni moral, ni de dinero. Eso es una multa que él tiene que pagarle al Estado -explicó- Esa plata no va a entrar a mi cuenta personal, sino que va a entrar a la del Estado. Eso ya se sale de mis manos”.

La mujer también se encargó de negar rumores sobre algún tipo de interés de su parte por un dinero del seguro de vida de Martín Elías.

“Hay demasiadas mentiras. Comenzaron a decir que yo necesitaba que este proceso se llevara a cabo para que a mí me pagaran un seguro, lo que es totalmente falso”, relató.

Contacto con Ponce



Jaimes aseguró que nunca conversó con Armando Quintero Ponce, pese a que él intentó contactarla una vez.

“Nunca he hablado con él. Él me llamó una vez, y en ese momento no me sentía preparada para hablar. Me mencionó quién era e inmediatamente colgué la llamada. No me volvió a marcar”.

Igualmente habló sobre lo que se mencionó en las audiencias relacionadas a la muerte de su esposo e indicó que muchas de las cosas que se presentaron en dichas sesiones son completamente falsas.

“Tuve la oportunidad de asistir a dos audiencias, y en estas mencionaron cosas de las que yo no tenía idea -recordó- Me dolió mucho porque sentí que ellos, en el afán de defenderse, quisieron hacer ver a Martín como una persona ‘maquiavélica’ al volante, que era un loco desquiciado y un mal jefe”.

Finalmente, la viuda del cantante dijo que espera que toda esta situación ya quede superada para así seguir viviendo en tranquilidad junto a su hija.

“Yo quisiera que él estuviera aquí conmigo, no por tristeza, sinó por nostalgia. Pero no voy a negar que duele todavía”, contó.

