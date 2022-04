El 14 de abril se cumplen cinco años desde la muerte de uno de los grandes exponentes del vallenato Martín Elías, hijo de Diomedes Díaz, quien falleció en un accidente de tránsito en 2017.



Cada año, al acercarse el día del fallecimiento de su padre, Martín Elías Jr. aprovecha para compartir canciones y fotos de su progenitor, que remueven los sentimientos de sus seguidores. En esta ocasión, el menor publicó unas fotografías en honor al cantante y a su abuelo.

Las dos imágenes son recuerdos de su niñez, ya que al joven usualmente no le gusta publicar ningún mensaje que haga alusión a la muerte del artista vallenato.



En su cuenta de Instagram, Martín Jr. publicó una foto junto a su padre. Sin embargo, lo curioso de la foto es que Martín no se ve como usualmente lo recordamos si no que tenía un poco de kilos de más.



En cambio, en la segunda fotografía se ve como Martín Jr. está sentado en el regazo de su abuelo, quien junto a su padre son unos de sus más grandes ídolos.

La publicación la acompañó con el siguiente mensaje: “Los dos más grandes del vallenato y mis dos más grandes ángeles”.



Varios de los seguidores del joven le hicieron comentarios expresándole su cariño y lamentando la pérdida de ambos artistas.

