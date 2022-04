La comunicadora social Dayana Jaimes, esposa del fallecido cantante de vallenato Martín Elías, habló en sus historias de Instagram sobre la conmemoración de los cinco años de la muerte del intérprete y afirmó que siempre procura tener un momento tranquilo con él en su tumba.

Jaimes decidió unirse a la tendencia de las preguntas y respuestas en Instagram. En uno de los comentarios, uno de sus seguidores le preguntó acerca de la conmemoración del fallecimiento de su esposo.



“¿Qué le harás a Martín el 14?” fue el cuestionamiento de un usuario, haciendo referencia a la fecha en la que el cantante perdió la vida: 14 de abril del 2017. La mujer, aunque suele ser muy reservada con el tema, esta vez dio unos cuantos detalles.



“Por lo general, vamos temprano y estamos un rato en la tumba de Martín. Tenemos un momento íntimo porque sé que después comienzan a llegar más personas a visitarlo. Prefiero ir súper temprano”, señaló la comunicadora.

A esto también añadió que, por lo general, ese día muchos fanáticos llegan al cementerio para cantar vallenatos y darle serenatas al fallecido artista, pero que este tipo de homenajes no son de su agrado.



“Yo nunca he estado de acuerdo con ese tipo de cosas de que van al cementerio con mariachis, tocan la caja, la guacharaca, el acordeón. Es muy respetable, pero yo no lo comparto” expresó Jaimes.



El accidente

Martín Elías, también reconocido por ser el hijo del vocalista Diomedes Díaz, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en el año 2017, cuando el vehículo en el que iba sufrió un volcamiento en una vía del departamento de Sucre.



El carro superaba los 150 kilómetros por hora en una vía en la que el límite de velocidad era de 50 km/h. Por esta razón el conductor perdió el control del volante, lo que resultó en el siniestro, según lo reportó ‘EL TIEMPO’ en su momento.

Justo ese momento, Martín Elías había desabrochado su cinturón de seguridad para retirarse su camisa. La falta de seguridad en el instante del accidente hizo que el cantante saliera del vehículo y falleciera inmediatamente.



Desde ese día, el 14 de abril es una fecha en la que los fanáticos recuerdan, cantan y conmemoran las obras musicales del artista vallenato.



¿Dayana Jaimes le abrió las puertas a un nuevo amor?

Cinco años después de la muerte de su esposo, la comunicadora le dio una nueva oportunidad a su corazón y parece ser que encontró el amor.



En otras de las preguntas que le hicieron sus seguidores resaltó el tema de su nueva pareja, a lo que ella confirmó que estaba en una nueva relación, pero no entregó muchos detalles sobre el tema.

Mediante memes y chistes, Jaimes les dejó saber a los internautas conocerán pronto a su nuevo amor, pero que por el momento no hablaría al respecto.

Tendencias EL TIEMPO.

