¿Qué pasó con la herencia de Martín Elías, el hijo del 'Cacique'?

Por estos días se ha vuelto a hablar del fallecido cantante vallenato Martín Elías, hijo de Diomedes Díaz, debido a la serie sobre su vida que está presentando el canal ‘Caracol’.



Muchos de los seguidores del ya fallecido artista han tenido nuevas inquietudes sobre los detalles de su vida, muerte y, por supuesto, la herencia que dejó.



De acuerdo con información publicada en 2017, posterior a la muerte del cantante, entre los activos del artista se encontraban bienes inmuebles, la finca de 15 hectáreas ‘La bonita’, automóviles, animales y las regalías de sus producciones musicales, propiedades que sumarían más de mil millones de pesos.



Entre las personas interesadas en heredar el patrimonio del hijo del ‘Cacique’ se encontraban sus hijos Martín Elías Jr y Paula Elena, cada uno con una mujer diferente.

Una de las personas que ha hablado al respecto ha sido Dayana Jaimes, madre de Paula Elena y última esposa del intérprete de ‘10 razones para amarte’, a quien le preguntaron sobre la herencia en una dinámica de ‘Preguntas y respuestas’ de la red social Instagram.



Uno de los seguidores de Dayana le preguntó: “¿Cierto que la mamá de Jr se quiere quedar con toda la herencia?".



La viuda contestó que ha tenido que pasar por muchos procesos al respecto y que prefiere no hacer los hechos públicos aún.



“Después de lo que pasó, que ustedes ya conocen, a mí me tocó vivir muchas cosas, muchos procesos de los cuales nunca les he hablado porque no me siento preparada para hacerlo. Quizá más adelante lo haga”, contestó a sus seguidores.



Posteriormente, le preguntaron acerca del proceso de herencia de la finca ‘La bonita’, ubicada en el corregimiento de Badillo en el Cesar, que está a cargo de ella.



Esta inquietud molestó a Jaimes, quien contestó: “La gente de verdad se pasa con las preguntas. Yo pienso que ese tipo de preguntas solamente nos interesan a los implicados. En este caso a los herederos y a mi persona”.

Por otro lado, la madre de Martín Jr y exesposa del artista, ‘Caya’ Varón, también recibió preguntas en su Instagram al respecto. La mujer contestó con mucha cautela y no dio detalles al respecto.



Ante la pregunta de cómo iba el proceso de herencia con su hijo, ella contestó: “En eso, en proceso”, lo que dio a entender que aún ninguna de las partes ha recibido el patrimonio y que continúan en medio de alguna disputa legal.

