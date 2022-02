Luego de que el jueves un juez condenó a 32 meses de prisión a Armando Quintero Ponce, quien era el conductor del cantante vallenato Martín Elías Díaz, por la muerte del cantautor en un accidente vial en 2017, la familia de Quintero reaccionó.



En el fallo el juez indicó que el exceso de velocidad fue la causa del accidente y estableció que Quintero Ponce deberá cumplir con la condena en su domicilio. Esta decisión fue celebrada por Dayana Jaimes, expareja de Martín Elías.



A través de un comunicado, Jaimes había dicho ella no interpuso la demanda contra el exconductor y que, además, "la única pretensión de las víctimas del proceso fue conocer la verdad de los hechos y, conforme los mismos, ver materializada la justicia”.



Tras conocerse la pena y luego del pronunciamiento de Jaimes, Nini Bibiana Sanjuán, esposa del exconductor, publicó un mensaje en sus redes sociales: "Lamento profundamente la muerte de @martineliasdiaz como el primer día, porque se perdió un gran ser humano, pero me sigo haciendo una pregunta desde este acontecimiento y es que si mi esposo @mandoquinterop hubiese perdido la vida en este fatal accidente qué hubiera pasado? No es justo que detrás de todo esto esté una gran suma de dinero que ya encontrando un culpable puedan cobrar".

Sanjuán, sin mencionar a la expareja del artista con nombre propio, añadió: "Siento tanta lástima por aquellas personas que para hacerse más famosas y para que todo el mundo les corra pasen por encima de la inocencia de una persona que en su momento estaba cumpliendo con su deber y que para la víctima es un simple chófer, esa misma víctima que por llamar a su esposo que se apurara, que lo estaba esperando para seguir disfrutando de su semana santa en Cartagena, lo puso a volar, de eso creo que ya no se acuerda, pero arriba está Dios que sabe cómo fue todo y a el oído creo que te lo puede decir, una verdad que todo el tiempo quisiste conocer, pero no te bastó con lo que hablamos... (sic)".



Por último, agregó: "Siempre quisiste verlo humillado delante de ti, ya puedes celebrar tu justicia, pero como delante de Dios todos somos iguales, créeme que hay justicia Divina".

