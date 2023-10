Así era la lujosa vivienda que quería construir Martín Elias en Valledupar

El fallecimiento del cantante Martín Elías, en el año 2017, fue una de las noticias más tristes que ha recibido el mundo de la música. Sin embargo, todavía queda el legado de sus canciones. Recientemente, su hijo, Martín Elías Jr. habló de los proyectos que tenía su padre y como era la casa que su papá quería construir en Valledupar.

En una entrevista con 'La Kalle', 'Martincito', como es llamado cariñosamente por los seguidores de su papá, reveló que tras mudarse a la capital del cesar inició clases de canto con el acordeonero y productor Morre Romero.



“Estoy avanzando de una manera bastante rápida. Llegué en enero y alcancé a trabajar mi parte vocal con Morre Romero, quien me ha ayudado a crecer y lo más importante es que no lo ve como un proyecto, sino como una familia”, aseguró Martín Elías Jr.



Luego de esto, hizo un recorrido por su casa, en la que reside con su mamá Caya Varón. En ese sentido, enseñó los cuadros, galerías, reconocimientos y premios que ganó su papá durante su carrera musical, y decoran su hogar.

Cuando enseñó el balcón, mostró la casa que quería hacer Martín Elías, lastimosamente esta quedó en obra gris.



"Esa era la casa que mi papá iba a construir, era un proyecto que él tenía y tras su muerte quedó en obra gris. Es una casa de tres pisos, de dos pisos, que se permite aquí más el balcón. Le mandó a hacer dos pisos subterráneos, creo que eran dos y nada más alcanzó a hacerle el piso del cine y del estudio de grabación”, aseguró.



Martin Jr. comentó que por el momento no han podido hacerle nada a la casa, por qué están a la espera de la culminación del proceso de sucesión de los bienes del artista. Pero en el caso, de que esta quede a su nombre, la terminará de construir con el mismo diseño que se imaginó su padre.



“Falta el proceso de sucesión y la verdad, yo dejo todo eso en manos de Dios, y si en alguna oportunidad me queda a mí, mi sueño es terminarla como él la quería hacer”, concluyó.

