Martín, el hijo adoptado de César Escola que enamora en redes sociales

El reality de imitación ‘Yo me llamo’ está cada vez más cerca de su final, y tanto los concursantes como los miembros del jurado se han ganado el corazón de los televidentes colombianos que ven el programa todas las noches por el Canal Caracol.



En la noche del pasado 29 de noviembre, el imitador de Miguel Bosé interpretó la canción ‘Estaré’, dedicada a su hijo, en un acto conmovedor para el público, para sus compañeros y para el jurado, pero especialmente para César Escola, quien no pudo evitar romper en llanto al pensar en su hijo.

“Una declaración de amor hermosa interpretada por un gran artista como tú. Muchas gracias. Para los que somos padres y tenemos a alguien para cuidar incondicionalmente... es especial”, dijo, en medio de lágrimas, el jurado argentino.

A pesar de que la presentación fue aplaudida por el público y alabada por los jurados, el imitador fue sentenciado a jugarse su estadía en la noche de eliminación, demostrando que cada semana se vuelve un reto más duro conseguir el tiquete a la final.



Sin embargo, muchos televidentes se quedaron pensando en la reacción de Escola a la canción, y quedaron intrigados acerca de la identidad de su hijo.

Martín, el hijo de César Escola

Martín Escola, hijo adoptivo del maestro César Escola, cumplió 18 años el 12 de noviembre de 2023, y llegó a la vida del jurado de ‘Yo Me Llamo’ en el año 2005, cuando apenas tenía un año.

César decidió, desde el momento de su adopción, mantener privada su relación con Martín, para protegerlo de la presión del mundo de la farándula y de los medios. Por ende, resulta muy difícil encontrar fotos que muestren cómo se ve en la actualidad.



Hace unas semanas, el maestro Escola publicó en sus redes sociales un recuerdo con su hijo Martín en el crucero ‘Disney Dream’, cuando el joven apenas era un niño, y la foto enamoró a sus seguidores.

Esta no fue la primera vez que Escola publica recuerdos con Martín. De hecho, suele subir fotos viejas compartiendo con su hijo, en las que se demuestra el cariño y el amor que le tiene. Sin embargo nunca lo etiqueta, como se dijo antes, para proteger su privacidad.

En la transmisión del 20 de noviembre, se reveló que Martín acaba de graduarse del colegio, y Escola habló, en medio de su discurso, acerca de lo difícil de la distancia y la ansiedad que generan los nuevos dispositivos que permiten estar en comunicación constante, lo que hizo que muchos se plantearan la posibilidad de que Martín esté planeando hacer sus estudios profesionales en el exterior.

