El popular presentador y locutor vallecaucano Martín de Francisco dejó de lado el gran sentido del humor que lo caracteriza y se dejó llevar por el sentimentalismo en el último capítulo de su programa ‘La Tele Letal’ en este 2021.



¿Cuál fue la razón detrás de su cambio de actitud?



Nada más y nada menos que la paternidad.



El ‘showman’, de 55 años, confesó en televisión que junto con su esposa Ana Egurrola están esperando una hija que podría nacer a finales de enero o principios de febrero.



Según dijo, el nombre ya está definido: Antonia.



Aunque se creía que esta sería la primera vez en que el díscolo ícono mediático asumiría la paternidad, de Francisco reveló en el programa que el título de padre ya lo porta con orgullo desde hace cuatro años.

En 2017, conforme relató, reconoció a Pablo, un joven que supera los 20 años y quien, tras una serie de pruebas, se comprobó que era su hijo.



“En la familia todos estamos contentos de conocer a Pablo. Ya somos muy unidos”, expresó en ‘La Tele Letal’.



“Es una gran persona, estudia filosofía y es profesor de griego”, añadió.



Aunque Martín no entregó mayores detalles de cómo vino a conocer a su hijo entrado en años, su hermana, Margarita Rosa, comentó en Twitter que “la historia es hermosa”.



“Desde que nos encontramos, todos nos sentimos felices de conocerlo y de admirar sus talentos, que son muchos (pintor, músico, escritor)”, apuntó la reconocida actriz.

Desde que nos encontramos, todos nos sentimos felices de conocerlo y de admirar sus talentos, que son muchos (pintor, músico, escritor). Yo, particularmente me siento feliz de contarlo entre mis amados sobrinos Sofía, Nataniel y Hanna, que también lo quieren mucho. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) December 14, 2021

Una paternidad ‘a la de Francisco’

Santiago Moure y Martín de Francisco son los presentadores de 'La Tele Letal'. Foto: Archivo particular

Después de transmitirle a los televidentes la noticia, de Francisco retomó su tono tradicional y entregó más detalles singulares de lo que será su rol como padre de una bebé: “Ana (su esposa) me está dirigiendo a ver qué debo hacer. Ya uno como viejo, y sobre todo chapado a la antigua, sabía que el hombre de antes no intervenía en esto... ahora es obligatorio”.



“Es algo que realmente no sé si lo disfrute. De pronto viendo a Antonia y eso, pero el tema de la asepsia y ayudar en todo eso… pañales… debo hacerlo, pero soy un poco torpe para esas cosas”, añadió.



Más adelante, Santiago Moure, su ‘compañero de batallas’, le preguntó si la atención por Antonia iba a “desviar” su interés por el fútbol.



De Francisco, reconocido por ser un fanático del deporte rey, le respondió: “Un Rionegro contra Equidad de pronto no lo voy a poder ver ya. Ahora, un Manchester City vs. Chelsea pues debo verlo. Es cuestión de trabajo. El Deportivo Cali debo verlo”.



“Yo ya le estoy hablando en la barriga a Antonia: le digo ‘Voy a ver el Deportivo Cali’”, resumió el presentador sobre las que seguramente serán dos de sus grandes motivaciones de ahora en adelante: su hija y, como siempre, el fútbol.

