Martha y ‘La Segura’ tuvieron encontrón por dinero del premio de ‘La casa de los famosos’

‘La casa de los famosos Colombia’ vivió una nueva gala de eliminación el 15 de abril, Tania Valencia fue la concursante que menos apoyo recibió del público, permitiéndole a ‘La Segura’, Karen Sevillano, Martha Isabel Bolaños, Isabella Santiago y Omar Murillo continuar en el juego por los 400 millones de pesos.

Como es costumbre, antes de que llegue la noche para conocer quién debe abandonar el programa, los nominados disfrutan de un ‘brunch’, en el sacan a relucir lo que piensan y sienten respecto a los acontecimientos que los llevó allí.

‘La Segura’ y Martha Isabel Bolaños no desaprovecharon la oportunidad para poner sobre la mesa la enemistad que se ha creado entre ellas, pero la creadora de contenido no dudó en decirle a la actriz que está “ansiada por los 400 millones de pesos”.

Todo se dio porque la ‘Pupuchurra’ aseguró que Natalia suele hacerse “la víctima”, para tener beneficios en el ‘reality’.

Los problemas entre 'La Segura' y Martha Isabel Bolaños continúan

A esto, la ‘infuencer’ señaló: “No, Martha, no me hago la víctima. En ningún momento me he hecho la víctima, creo que soy una de las personas a la que menos, en esta casa, porque si yo quisiera me pegaría de muchas cosas para hacerme la víctima y no lo hago. Yo respondo a lo que vos decís, o vos respondés a lo que yo digo. Ese día yo me sentí vulnerable y tanto así fue que a mí se me iban a salir las lágrimas y yo, de una, dije: ‘no puedo llorar, porque es que yo no le regalo mis lágrimas a cualquier persona’”.

Seguidamente, ‘La Segura’ aseguró que Martha estaría haciendo todo lo posible por ganar el premio de ‘La casa de los famosos’.

“Vos sos una persona, como vos misma lo dijiste, egoísta. Lo dijiste con mucho orgullo, sos una persona egoísta. Y capaz que como vos estás acá ansiada y lamiéndote por los 400 millones de pesos y por ganar, y diciendo que vas a sacarnos y que tienes que sacarnos a nosotras dos como sea”, dijo la mujer, de 32 años.

Martha Isabel Bolaños se defendió de las palabras de la Natalia argumentado: “Sinceramente, tus palabras vienen cargadas de veneno. Ansiada suena como a necesitada, tiene su veneno y te lo aclaro, no te interesa, pero yo vengo aquí con otro propósito”.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

