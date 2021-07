Martha Liliana Ruíz detalló cómo va su cáncer bucal

Sorprendidos y preocupados quedaron miles de televidentes al conocer el anuncio oficial que hizo la actriz santanderiana Martha Liliana Ruiz, quien actualmente interpreta a la jefe ‘Evelyn’ en la telenovela ‘Enfermeras’, compartida entre semana en el ‘Canal RCN’.



En entrevista con el programa de entretenimiento y farándula 'La Red’, de ‘Caracol Televisión’, reveló de manera pública que le fue diagnosticado cáncer bucal ubicado en su lengua.



A mediados del 2016, la actriz identificó en esa zona una pequeña lesión muscular, la cual persistió a pesar del paso de los meses. Por este motivo decidió consultar a un médico cirujano, quien se la retiró en un procedimiento quirúrgico.



Ruiz confiaba en que había sido extraída exitosamente y que no volvería a aparecer. No obstante, de manera infortunada durante el año pasado brotó una nueva laceración dentro de su boca, pero esta vez fue debajo de la lengua.



“En mayo el médico me dio la noticia de que tengo cáncer de boca, afortunadamente es el tipo de cáncer menos agresivo. El tumor ocupa una cuarta parte de la lengua y la manera de erradicar el cáncer es sacarlo completamente, incluyendo los bordes, un centímetro a cada lado de la lesión”, expresó Ruiz en ‘La Red‘.



Recientemente la actriz bumanguesa fue invitada a ‘Día a Día’, programa matutino de ‘Caracol Televisión’, para que compartiera con los televidentes algunos detalles de su complejo diagnóstico:



“Fui al médico. Me retiró lo que es la lesión en sí. Se mandó a patología y el resultado fue que era un tumor Ackerman y que era maligno. La ventaja es que hay dos tipos de tumores: uno que son los escamosos que son delicados e invaden el cuerpo entero y estos que son ‘in situ’ y a pesar de tener malignidad no hacen metástasis”, comentó.

Martha Liliana se enfrentará a un difícil proceso de recuperación luego de que se le realice una extenuante cirugía, que podrá llegar a durar hasta 12 horas, en la cual tendrán que retirar gran parte de su lengua y reemplazarla con parte del músculo de su brazo.



Por tal motivo, desde el programa decidieron enviarle un obsequio representativo, ya que es una mujer que se ha ferrado a la fe. Como regalo recibió una imagen de Santa Rita de Casia, la patrona de los imposibles, a quien le pide constantemente que interceda por ella ante Dios.

