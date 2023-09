Martha Isabel Bolaños es una actriz colombiana conocida por haber interpretado a la ‘Pupuchurra’ en ‘Yo soy Betty, la fea’, opinó sobre cómo se sintió en su más reciente participación en el reality de gastronomía ‘MasterChef Celebrity’, en encontrándose en el top 8 de la competencia.



La actriz caleña volvió a ser el foco de atención por parte de los fanáticos de 'MasteChef Celebrity', debido a su participación en este reality de gastronomía y las opiniones que ha dado en sus redes sociales sobre el programa televisivo.



Dentro de la competencia fue amada y odiada por igual. Como representante de la ciudad de Cali, se caracterizó por no guardarse nada cada vez que la entrevistaban y le pedían que opinara sobre sus compañeros, la presentadora Claudia Bahamón y los jurados.

En sus más recientes historias de Instagram, aseguró que se aproxima un mal momento en la cocina para ella, debido a que reveló que en una de las pruebas cometió un error grave que le podría costar muy caro.



En medio de estas historias, comentó cómo se vivió esta competencia y qué sentimientos le generaba ahora que lo ve como televidente, a lo que aseguró que las preferencias sobre unos participantes sobre otros se hicieron muy evidentes.



‘Yo sigo sintiendo que me dieron muy duro, que no fueron tan chéveres conmigo. Ya veo cosas que no son tan buenas. No voy a decir nombres, pero si hay favoritismos” dijo la actriz.

Aclaró que por su fuerte personalidad muchas veces puede ser juzgada de forma dura, no obstante, se siente tranquila por haber entregado lo mejor de sí misma en el programa y en el nuevo reto que realizó dentro del programa.



“Bueno, no sé, yo me quedo con la conciencia tranquila de que dí lo mejor cada día, que no fue fácil para mí, pero di lo mejor”, aseguró en sus redes sociales.

Aló Habla: Martha Isabel Bolaños

