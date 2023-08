Martha Isabel Bolaños o ‘La Pupuchurra’ es una de las participantes de MasterChef Celebrity que más ha dado de qué hablar en esta temporada, pues sus diferentes ‘escenas’ y ‘peleas’ han hecho que los televidentes la tengan entre ojos.

En varias ocasiones, la vallecaucana se ha catalogado así misma, como una mujer ‘directa, frentera y muy entregada por lo que hace’, por lo que “en algunas ocasiones ha tenido problemas con sus compañeros”.

‘La Pupuchurra’ nació en Cali, el 28 de diciembre del año 1973, por lo que actualmente tiene 49 años de edad, de los que se ha dedicado en gran parte a la actuación en la pantalla nacional y teatro.



La vallecaucana ha sido muy reservada con sus relaciones amorosas, pues varias de estas no han estado expuestas al ojo público, y ha asegurado que en los últimos diez años ha tenido que enfrentarse a tres rupturas amorosas.

Los novios más famosos de Martha Isabel Bolaños



Se supo que la actriz y empresaria estuvo saliendo con el actor argentino Pablo Rodríguez, y sostuvieron una relación sentimental por alrededor de dos años. En unas declaraciones al medio de comunicación Q’Hubo de Cali, el actor contó las razones por las que acabaron su relación.



“Lamentablemente en mayo me separé de Martha. Fue una decisión difícil, pero de mutuo acuerdo. Nosotros somos de temperamentos muy fuertes, y eso fue lo que terminó alejándonos. Entre nosotros siempre hubo mucho amor, pero esas diferencias personales fueron las que nos llevaron a tomar distancia”, dijo el argentino en el año 2016.

En el año 2019, Martha Isabel Bolaños dio a conocer que estaba soltera nuevamente, pues al finalizar una relación con un hombre, del que nunca se supo su identidad, la actriz le contó al programa ‘La Red’ de Caracol TV, que hasta pensó en irse a vivir a México con quien fue su pareja.



“Yo me fui con mi expareja, lo ayudé a luchar por sus sueños y lo dejé listo. Ahora yo voy a luchar por los míos”, dijo la vallecaucana en la entrevista.



Allí también indicó las razones por las que terminó su relación, asegurando: “porque las cosas no se dieron”. “En algún momento nuestros horizontes se dividieron. Yo quería unas cosas, yo quería otras y yo soy una mujer libre. El hombre que esté conmigo tiene que entender mi carrera, mi profesión. Yo no soy una mujer ama de casa, sumisa. No porque él (su ex novio) quisiera eso, sino porque nuestros sueños eran diferentes”.

Vale la pena mencionar las razones por las que la actriz decidió no tener hijos, pues en varias oportunidades ha hablado del tema, indicando: “Mi libertad no la puedo negociar”, para explicar que un hijo la ataría de cierto modo.

Martha Isabel Bolaños habla de los retos de participar en 'MaterChef'

