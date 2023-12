'La Pupuchurra' confesó por qué le cancelaron la visa de EE.UU.: 'Malas decisiones'

Martha Isabel Bolaños, actriz conocida por su interpretación de ‘La Pupuchurra’ en la novela colombiana más famosa del mundo, ‘Betty, la Fea’. Sin duda alguna fue una de las participantes más polémicas de la quinta temporada de ‘MasterChef Celebrity’, formato televisivo de cocina del canal RCN Televisión.



La actriz vallecaucana alcanzó la fama en los años 90, cuándo interpretó Jenny García o ‘La Pupuchurra’, en la exitosa telenovela colombiana ‘Yo soy Betty, la fea’.

Desde ese momento, varios papeles en la pantalla chica se le abrieron y fue así que se abrió camino en el mundo del entretenimiento, en Colombia y varios países de América Latina.

Tras la interpretación de este personaje, Martha Isabel Bolaños mencionó que le tocó mantener su cuerpo, pues durante años ha sido considerada por sus fanáticos como ‘una bomba sexi’, que, además, le ha abierto la puerta a nuevos personajes.



Por medio de sus diferentes redes sociales, la vallecaucana suele recordar momentos que han marcado su carrera, recientemente compartió con sus seguidores la experiencia que vivió cuándo se mudó a Chicago, en Estados Unidos, donde esperaba encontrar nuevos horizontes para su carrera actoral.



“Recuerdo 20 años atrás cuando viví en Chicago. Allá tuve muchos trabajos mientras perseguía mi ‘sueño americano’, y uno de mis favoritos era el de host en un restaurante Italiano muy pinchado en un suburbio llamado Evanston. Mi jefe es aún mi amigo; Giovanni. Y, ¿a qué va todo esto? A que esta canción la escuchaba mientras manejaba rodeando el lago Michigan o mientras me dirigía a mi trabajo de viernes, sábados y domingos. Tiempos aquellos... Aprendizaje puro y duro; algún día les contaré esa historia”, recordó en Facebook.

Además, aseguró que aunque no logró encontrar trabajo en la actuación estadounidense, sí se enfrentó a un difícil momento: “Cuando yo me fui a Chicago ‘mesereaba’ y al mismo tiempo realizaba un casting y audiciones, me empezaron a pasar cosas buenas. Yo decidí por temas emocionales regresar a Colombia y me cancelaron la visa, no pude volver a entrar”.



De igual forma, mencionó y recordó a sus seguidores que ‘todo pasa por algo’, indicó que: “Si yo me hubiera quedado, hubiera ganado un ‘casting’ y no estaría aquí. Yo regresé a Colombia, me metí a la ‘Isla de los famosos’ y empezó la parte más importante de mi carrera, esas son las decisiones”.

