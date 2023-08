En una reciente entrevista, la reconocida actriz Martha Isabel Bolaños abrió su corazón y compartió sus sentimientos respecto a no haber formado parte de la nueva temporada de la icónica serie de televisión 'Yo soy Betty, la fea'.



La exitosa producción colombiana, que se emitió en la década de 1990, sigue siendo un referente en la cultura popular y marcó un hito en la historia de la televisión latinoamericana.

(Lea también: Así luce la hija mayor de la actriz Ana María Orozco de 'Yo soy Betty, la fea').

Hace un tiempo, se oficializó que la exitosa telenovela colombiana 'Yo soy Betty, la fea', que logró llegar a cerca de 180 países, regresará con una tercera temporada en los próximos meses. Esta nueva entrega contará con la participación de varios miembros del elenco original, incluyendo a los protagonistas Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

Asimismo, hay varios actores de la primera temporada que no formarán parte de esta nueva entrega, incluyendo a Martha Isabel Bolaños.



En la historia original, Bolaños interpretó a 'La Pupuchurra', amante de Efraín Rodríguez y pareja de Sofía, una de las antagonistas de 'El Cuartel de las Feas'.

(Siga leyendo: ¿Cuándo sale la segunda temporada de 'Betty la fea' en Prime Video?).

¿Qué dijo Martha Isabel Bolaños en la entrevista?

Durante una entrevista en el reconocido programa de entretenimiento 'Lo Sé Todo', Martha Isabel Bolaños compartió sus opiniones después de ser cuestionada sobre si la decisión de no incluirla en el elenco de la tercera temporada de 'Yo soy Betty, la fea' la había tomado desprevenida o si había había afectado sus sentimientos.

"Hace un año, cuando comenzaron el proyecto, mi mánager me dijo que iban a comenzar y yo no iba a estar, entonces pues no me afectó en lo más mínimo", expresó la actriz.



"Ahora que los veo trabajando de nuevo juntos pienso que sería lindo volver a grabar, pero no me afecta mi ego. Comprendo que mi personaje sin Sofía no tiene nada que hacer ahí", añadió 'La Pupuchurra'.

(De interés: Video filtrado muestra el nuevo ‘look’ de Ana María Orozco en ‘Yo soy Betty, la fea’).

La ausencia de este personaje en la próxima temporada de 'Yo soy Betty, la fea' causó decepción entre muchos seguidores de la telenovela colombiana.



Sin embargo, la actriz que le da vida a 'La Pupuchurra' no comparte ese sentimiento, ya que desde el principio se le comunicó que no sería considerada para formar parte de la producción.

Mario Duarte habla de la nueva temporada de Yo soy Betty, La Fea | Bravíssimo



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

‘Es una morronga’: fuerte pelea entre Carolina Acevedo y ‘La Pupuchurra’ en MasterChef

Carolina Acevedo y Martha Bolaños de ‘MasterChef’ aclararon rumores sobre su relación

Estos son los hombres que se han robado el corazón de Martha Isabel Bolaños