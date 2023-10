Martha Bolaños reveló que tuvo una cita con Chris Carpentier luego de MasterChef 

Mientras se grababa MasterChef Celebrity, Martha Isabel Bolaños, más conocida como la 'Pupuchurra', había comentado que el chef Christopher Carpentier tenía algo en su contra. Ella decía esto por qué a la hora de calificar sus platos, él los desaprobaba, incluso, antes de probarlos.

“Él nunca se toma un minuto para prestarme atención y mirar qué es lo que estoy haciendo. Yo siento que es personal contra mis platos, Carpentier siempre que llega a mi estación, de entrada ya voy perdiendo, siempre me está descalificando, desde antes de probar ya tiene la cara de c*l*”, afirmó Martha en uno de los capítulos.



Luego, en otra entrevista, la actriz Caleña dio detalles de cómo era su relación con el Jurado: “Yo siento que es un gran chef. Es un tipo atractivo, me parece guapísimo, pero algo tiene en él, siento que algo hay en su interior, que se desahoga con nosotros y como yo soy una mujer muy fuerte, yo a veces despierto en los hombres como una vaina de competencia, sí me entiendes, una vaina fea”, aseguró.



En esta ocasión, también le preguntaron si ella creía que a Carpentier le gustaba ella. “Será, será que hay tensión sexual ahí… pero que madure hermano porque así no”, comentó Martha entre risas.

Después de estos comentarios en redes sociales se comenzó a especular que la actriz y el chef mantenían una relación o que algo pasaba entre ellos dos. Recientemente, la actriz fue invitada al programa de radio 'Cómo amaneció Bogotá' de 'Tropicana' y reveló que salieron.



"Comí con él en Cali, para la gente que decía que uy, que pasaba ahí. No pasaba nada, fuimos a comer y ya", comentó entre risas.



Asimismo, contó que esto no sucedió mientras estaban en el reality: "Fue tiempo después de terminar el reality. Son personas muy serias y muy profesionales", concluyó.

Este fragmento de la entrevista se volvió viral en las redes sociales y ahí varios internautas han comentado que ojalá sigan saliendo por qué hacen una linda pareja.



"Carpentier es muy lindo, quedaría súper con ella"; "Harían una hermosa pareja"; "Con razón la molestaba tanto"; "Ahora tiene sentido que ese man hubiera sido tan déspota con ella como jurado. Lo que había era un gusto escondido", se lee en los comentarios.



Por el momento, Christopher Carpentier no ha hecho comentarios al respecto, pero hace un tiempo afirmó que se llevaba muy bien con Martha.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

