Entre menos personajes quedan en el reality de cocina 'MasterChef Celebrity', más son los debates que se presentan entre ellos.



Sin embargo, las críticas a veces no solo se presentan adentro del set, sino también de aquellos que siguen el programa noche a noche.



Tras la eliminación de uno de los artistas más queridos, Karoll Márquez, muchos seguidores criticaron duramente a los chefs, diciendo que algunos participantes como Juan Pablo Barragán era de aquellos que van pasando en el reality ‘de arrastre’ y que no era posible que alguien talentoso como Karol fuese eliminado.

Luego de estos comentarios, Martha Isabel Bolaños, la popular ‘Pupuchurra’ ,salió en defensa de Barragán y decidió enviarle un mensaje a todos a los que no les gustó la decisión de los chefs.



La actriz primero comentó que existe un grupo de WhatsApp de exparticipantes, en donde comentaron tristemente que había mucho odio en redes y que cada uno de los participantes ha sido motivo de algún mensaje negativo.



Hemos sido de uno en uno, víctimas de acoso, de hate, de insultos y eso no está chévere”, comentó la actriz en una historia de Instagram.



(Le puede interesar: Sebastián Caicedo vendió sus carros y varias pertenencias para su nuevo proyecto)

Y continuó defendiendo a su compañero Barragán: A nosotros no nos invitan por cocineros, nos invitan porque somos actores, influencers y se sabe de entrada que no somos los mejores cocineros […] Si él ha logrado avanzar en la competencia es porque –tal vez no se vea al aire– ese hombre nos unió. La buena onda que Juan Pablo aportaba al grupo, desafortunadamente no se ve del todo reflejada”, agregó Martha Isabel.



Además, añadió que Barragán es ese concursante que mantiene ‘la buena vibra’ en el set, a pesar de que hay momentos en que no se soportan y que de no ser por la presencia de él, el ambiente sería aún peor.



(Lea más: Así es el nuevo look de los personajes de 'Pedro, el escamoso' en su segunda temporada)



“No sé al aire cómo sería, pero interiormente nosotros hubiéramos estado peor”. Agregó la actriz.



Así mismo, finalizó diciendo que Barragán es un aporte positivo a lo negativo que se vive en el set y que desde afuera debería existir solo apoyo y no al contrario: No nos sumemos nosotros a eso, no nos cae bien todo el mundo, pero eso no significa que vamos a ir a insultarnos y demás”, concluyó la ‘Pupuchurra’.

