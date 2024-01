La heredera de Zara y su éxito contra todo pronóstico

A los 38 años de edad, Marta Ortega, la joven hija de Amancio Ortega, tomó las riendas del imperio que creó su padre. Era el primero de abril de 2022 y se convertía así en la mujer más joven en un alto cargo del grupo Inditex. Discreta, amante del arte y con importantes estudios a cuestas, pocos creían en ella. La noticia despertó suspicacias entre quienes veían la salida de Pablo Isla, el CEO hasta esa fecha, un hecho puro de nepotismo.



La heredera del emporio se convirtió en la presidenta no ejecutiva del mayor consorcio de moda a bajo precio del mundo, propietaria de la cadena de ropa Zara en medio de polémicas y dudas. Pero cuando las primeras cifras avalaron la elección, algunos tuvieron que bajar la cabeza. Ella y su consejero, Óscar García, lograron despejar los temores con datos concretos, y Marta le pudo decir adiós a la incómoda etiqueta de heredera.

La empresa registró un beneficio neto de más de 4.102 millones de euros en 2023, 32,5 % más que en igual periodo de 2022 y las ventas crecieron más de 11 %, hasta alcanzar 25.609 millones de euros. Además, esta semana fue nombrada por el diario británico Evening Standard “la persona más influyente del mundo de la moda de 2023”.

Marta Ortega ha ido dejando su huella en el grupo empresarial y, especialmente, en Zara, que bajo su mando se ha reposicionado como marca de una manera inesperada. “Ha sido líder del fortalecimiento de su imagen a lo largo de los años”, explicó al diario español El Correo Vicente Narváez, profesor de Empresa de Moda y Marca Propia en el Grado de Diseño de Moda de la Universidad Nebrija.

“Me guío por las sensaciones”, dijo en una de las tan solo dos entrevistas que ha concedido en su vida, aunque no quita mérito al equipo que la rodea.

Discreta, vive en A Coruña, la ciudad donde trabaja y ha formado una familia. Tampoco se prodiga mucho en actos sociales y cuando lo hace, suele lucir ropa de “la casa”, siendo su principal embajadora. Pero tampoco desprecia “un Valentino” como el que lució en su boda con Carlos Torretta, el hombre con el que encontró la estabilidad y con el que estrena cuarentena (cumplió 40 años el 10 de enero), consciente de lo que supone ser la hija del hombre más rico de España y heredera de un imperio.

Nacida en Vigo en 1984, es la menor de tres hijos de Amancio Ortega y única de su matrimonio con Flora Álvarez, con quien se casó tras divorciarse de Rosalía Mera. Vivió desde muy niña el éxito de aquel modesto empresario gallego que se inició fabricando vestidos de mujer en los 60 y que en 1985 fundó el gigante de moda.Pero él no estaba dispuesto a ponérselo fácil a su hija menor, que acababa de graduarse en International Businness en la Regent University de Londres y pedía una oportunidad en la empresa.



Deseo concedido. En 2003 Marta se estrenó en Inditex como empleada, concretamente en una tienda de la compañía del barrio londinense de Chelsea. Allí entraba a las 7:30 a. m., recibía y organizaba la mercancía, y atendía a los clientes. Todo con un doble objetivo: que “la niña” supiese lo que era empezar desde abajo y que conociese el tejemaneje de la organización empresarial.

Durante los años siguientes pasó por las sedes de París y Shanghái así como por diferentes secciones de la empresa hasta llegar al departamento de desarrollo de producto y diseño de Zara, en la sede matriz de Arteixo, donde comenzó a forjarse su leyenda.

Y ‘la niña’ dio la talla

En agosto de 2021 sonaron las alarmas cuando en una entrevista a The Wall Street Journal, la primera concedida a un medio, Marta declaraba: “Siempre estaré donde la empresa más me necesite”, como una premonición de lo que estaba por venir. Solo unos meses después, a finales de noviembre, Inditex comunicaba el nombramiento de Marta como presidenta del grupo.

Marta asumió el cargo en abril de 2022 y justo un año después, Inditex presentó unas cuentas que pulverizaron récords. Ahora, cuando “los números” le siguen sonriendo, nadie duda ya de que la heredera seguirá siendo el “arma secreta” –como se refirió a ella el rotativo neoyorquino– capaz de guiar al gigante de la moda en la era de la globalización. Y todo ello sin olvidar ese arraigo familiar, que aún se vive cada día en Arteixo.

Nadie dudaba de la apuesta de la nueva presidenta hacia la sostenibilidad, pero su gesta pasa también por un nuevo modelo de tienda, un empujón al diseño de autor o experimentos como el de los jeans talla grande.



Todo resuelto con éxito, algo que Marta afirma que no es gratuito y que atribuyó, en una entrevista, “al enfoque en los pequeños detalles” y a “la capacidad de reaccionar a la demanda del consumidor”, lección de negocios de la que acaba de ser considerada la persona más poderosa del mundo de la moda.

Y si en lo laboral la vida le sonríe, en lo familiar tampoco le puede ir mejor. Tras un primer matrimonio fallido con el jinete Sergio Álvarez, padre de su hijo Amancio, la empresaria ha encontrado la estabilidad con Carlos Torretta, hijo del famoso diseñador Alberto Torretta, y quien en 2019 pasó a integrar la plantilla de Inditex, dentro del departamento de comunicación de la división de e-commerce de Zara. La pareja se casó en noviembre de 2018.

AUTOR: BEGOÑA DE LA FUENTE GONZÁLEZ

EFE REPORTAJES (*)

(*) Con información de EL TIEMPO

GENTE

