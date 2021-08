Actriz Marta Liliana Ruiz se retiraría por cáncer tras 38 años de carrera

La actriz bumanguesa Marta Liliana Ruiz reveló hace algunas semanas que tiene cáncer bucal. El pasado 17 de agosto, la mujer pasó por el quirófano y se enteró de que el tumor “era más grande de lo que esperaba”.



Ruiz contó que los síntomas iniciaron en 2016 con una pequeña lesión muscular en su lengua que le fue retirada mediante un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, el cáncer no se fue.



“En mayo el médico me dio la noticia de que tengo cáncer de boca, afortunadamente es el tipo de cáncer menos agresivo. El tumor ocupa una cuarta parte de la lengua y la manera de erradicar el cáncer es sacarlo completamente, incluyendo los bordes, un centímetro a cada lado de la lesión”, narró Ruiz al programa ‘La Red’, del canal Caracol.



Entonces, la actriz debía someterse a una nueva cirugía para retirar la mencionada parte de su lengua y reemplazarla por músculo de su brazo.

“Aquí estamos dispuestos a luchar y hacer todo, porque no quiero tener esto más en el cuerpo y quiero salir de él lo más pronto posible”, expresó al programa ‘Día a Día’.



La actriz fue sometida a dicha cirugía el pasado 17 de agosto y, tras el procedimiento, envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram.



“Ayer cuando llegué al quirófano me puse a llorar porque sabía que ahí quedaban 38 años de carrera profesional, hoy lloro de la emoción que me da leer tantos y tan hermosos mensajes. El tumor era más grande de lo que yo esperaba y hoy comienzo una nueva vida, un poco más silenciosa, pero la recibo con los brazos abiertos”, escribió en una publicación en redes.



De esta manera, la actriz anunció el comienzo de una ‘nueva vida’ y, aunque no precisó cuál será su futuro profesional, esta delicada situación dificultaría su regreso al mundo de la televisión.



Cabe recordar que el último papel actoral de Ruiz en televisión nacional fue en la serie 'Enfermeras' de ‘RCN’.

Marta Liliana, de 57 años, hizo su primera aparición televisiva en 1984 en la telenovela ‘La estrella de las Baum’.



A partir de ese momento empezó a ser recordada por los colombianos gracias a otras producciones como ‘Camila’ (1986), ‘Señora Isabel’ (1993), ‘La mujer en el espejo’ (1997), ‘Tu voz estéreo’ (2011) y ‘Mentiras perfectas’ (2013).



Hace algunas semanas había hablado con el programa ‘Bravíssimo’, del canal ‘CityTv’. Allí demostró la emoción que tenía por estar haciendo teatro con la obra ‘Caliente Caliente’, donde se abordaba el tema de la menopausia.

“Con los años uno empieza a ver las cosas de otra manera y a desprenderse de tanta bobada. Una de esas es pensar que la menopausia es una etapa en la que uno está como de salida. No, está de entrada a una etapa maravillosa donde uno puede hacer lo que se le dé la gana y sin darle cuentas a nadie”, comentó Ruiz.



A finales de julio abandonó dicha obra teatral con unas sentidas palabras que compartió en sus redes sociales.



“Siempre mi trabajo ha ocupado un lugar muy especial en mi vida, pero Dios se encarga de decir cuándo se debe parar y solo él sabe si voy a volver o no”, escribió.

