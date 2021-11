El mensaje de la ‘Pupuchurra’, de ‘Betty, la fea’ por muerte de Raúl Santa

La muerte del actor Raúl Santa, quien encarnó a el ‘Pupuchurro’ en la novela ‘Betty, la fea’, continúa generando reacciones en el mundo de la televisión colombiana.



Santa falleció el pasado 15 de noviembre en horas de la tarde a causa de una grave enfermedad, según los primeros reportes.

A partir de ese momento varios de sus compañeros y amigos le han dejado un mensaje de agradecimiento y despedida. Ese fue el caso de la también actriz Martha Isabel Bolaños, conocida como la ‘Pupuchurra’, quien compartió escena con él y fue su pareja en la ficción.

El actor vivía en Armenia desde hace varios años. Foto: Twitter: / @julioc_herrera

Bolaños, de 47 años, fue una de las primeras en reaccionar a través de redes sociales.



“Acabo de recibir la triste noticia de que nuestro compañero Raúl Santa regresó a la fuente”, escribió en una publicación en Twitter que superó los 10 mil ‘me gusta’.



“¡Nuestro famoso ‘Pupuchurro’! Que su dulce alma descanse en paz”, añadió.

Acabo de recibir la triste noticia de que nuestro compañero Raúl Santa regresó a la fuente.

Nuestro famoso pupuchurro! 🖤. Que su dulce alma descanse en paz. 👏🏼👏🏼👏🏼. Y gracias 🤍🖤 pic.twitter.com/wh2YG8Frgz — Martha Isabel Bolaños (@BolanosMartha) November 15, 2021

‘La muerte es muy hermosa’

Además de ese escrito, Martha Isabel se pronunció mediante sus historias de la red social Instagram.



“Mi Raulito venía guerreándola desde hace rato”, les dijo a sus casi 600 mil seguidores y aprovechó para dar su opinión sobre la muerte.

“Hasta ahora a mí no se me ha muerto nadie… bueno, sí, Fernando Gaitán. Él era la persona más cercana y más allegada a mi corazón. Fue muy doloroso y sigue siendo; sin embargo, pienso que la muerte es muy hermosa”, afirmó.



La actriz, ganadora de un Premio TV y Novelas, aseguró también que no veía a Raúl Santa hace muchos años.



“Saber que ya no está acá y que uno nunca más lo va a volver a ver (…) sí duele, pero esa es la parte egoísta. Por otro lado, sé que él está bien. Lo duro es para los que quedamos acá porque a nosotros no nos acostumbran a aceptar la muerte como un nacimiento”, concluyó.



La ‘Pupuchurra’ y el ‘Pupuchurro’

Los televidentes recuerdan a Santa por su papel de ‘Efraín Rodríguez’, en ‘Betty, la fea’.



En la trama estaba casado con ‘Sofía’, una de las compañeras de ‘Betty’ e integrante del ‘Cuartel de las feas’. Sin embargo, se separó de ella para buscar una relación con ‘Jenny’, la famosa ‘Pupuchurra’.



Facebook Twitter Linkedin

'Sofía' (izquierda) estaba casada con 'Efraín', pero él prefirió entablar una relación con 'Jenny' (derecha). Foto: RCN Televisión

De ahí que su personaje haya generado múltiples risas en la audiencia por el amor desbordado que expresaba hacia la joven interpretada por Bolaños.



Sumado a este rol, creado por el guionista Fernando Gaitán, Raúl incursionó en otras producciones audiovisuales del país. Por ejemplo, hizo parte de las películas ‘La toma de la embajada’ y ‘Edipo Rey’.

