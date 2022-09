El lunes 19 de septiembre en horas de la mañana, la modelo Sumner Stroh publicó un polémico video en su cuenta de TikTok. En la grabación, acusó a Adam Levine de mantener una aventura con ella durante un año.



El vocalista de Maroon 5 está casado desde hace ocho años con la modelo de Victoria 's Secret, Behati Prinsloo. Su relación empezó en 2012, contrajeron nupcias en 2014 y tienen dos hijas pequeñas.



(Siga leyendo: Casi echan a Camilo de su propio concierto, ¿qué pasó?).

La pareja era considerada una de las más estables del entretenimiento. Hace unos días, Prinsloo anunció con una foto en su Instagram que están esperando a su tercer hijo.



La modelo de 23 años, Sumner Stroh, mostró evidencias de la supuesta infidelidad. La mujer compartió con sus seguidores algunos pantallazos de las conversaciones que sostuvo con el artista.



En las imágenes se puede ver que fue Levine quien la contactó por medio de Instagram. El hombre de 43 años le escribió a la joven que era “50 veces más preciosa en persona” y que “le vuela cabeza” lo hermosa que es.



(Más: Gwen Stefani y cambios extremos en celebridades que terminaron irreconocibles).



Por su parte, Stroh declaró que había sido manipulada para entrar en esa relación y que el cantante se aprovechó de su ingenuidad. Además, aseguró estar arrepentida de haberse visto envuelta con un hombre que tiene “tan poco remordimiento y respeto”.



El escándalo no se quedó allí y la modelo publicó otro curioso pantallazo. Según lo que explicó, hace unos meses Levine volvió a su vida para anunciarle el embarazo de Behati Prinsloo y pedirle permiso para utilizar su nombre (Sumner) en su nuevo bebe.



“Okay, pregunta seria. Tendré otro bebé y si es un niño de verdad quiero llamarlo Sumner. ¿Estarías bien con eso? Es muy en serio”, escribió el artista.



La polémica se ha hecho tendencia en redes sociales y ha despertado diferentes reacciones en todo el mundo. El video de Stroh ya cuenta con más de 16 millones de reproducciones en menos de dos días.

La respuesta de Adam Levine

Adam Levine en sus historias de Instagram. Foto: Instagram: @adamlevine

El cantante de Maroon 5 publicó un críptico mensaje hace unas horas en redes sociales. Desde ayer, el artista ha estado en el ojo del huracán y ha sido blanco de todo tipo de críticas a nivel mundial.



Levine desmintió las afirmaciones de la modelo sobre una supuesta aventura. Sin embargo, aceptó que cometió un error y que se responsabiliza por sus actos.



"Se está hablando mucho de mí en este momento y quiero aclarar las cosas. Tuve mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de cualquier forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable en mi vida. En ciertos casos se volvió inapropiado. He abordado eso y tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia", manifestó el artista.



(También: Post Malone sufre una aparatosa caída en pleno concierto en Estados Unidos).



Al final del comunicado explicó que lo más importante para él es su esposa y su familia. Según lo que expresó, la pareja se encuentra trabajando en arreglar sus diferencias.



"Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos”, concluyó.



Behati Prinsloo no se ha pronunciado al respecto y se ha alejado de las redes sociales desde que estalló el escándalo. Sin embargo, los internautas criticaron la respuesta de Levine y aseguraron que fue "ambiguo".

