¿Qué hace hoy Marlon Restrepo, exparticipante del 'Desafío'?

Desde que terminó el 'Desafío 2015: India, la reencarnación', se han conocido pocos detalles de la vida del exparticipante Marlon Restrepo, quien además hizo parte de las ediciones del 2001, 2004, 2008.



Restrepo se dio a conocer hace dos décadas gracias al 'reality' 'Expedición Robinson', como se llamaba el 'Desafío' en su primera edición. En aquella oportunidad, quedó en segundo lugar en el concurso.



En las siguientes ediciones del programa, aunque no ganó, sí tuvo múltiples actuaciones destacadas que demostraron su 'eterna' afición a las pruebas físicas y el ejercicio.



Sin embargo, recientemente, el exparticipante aseguró en un video de TikTok que habían personas que decían que 'estaba acabado' y que, posiblemente, consumía sustancias psicoactivas.



"Hay gente que pone ahí dizque que yo meto 'bazuca', que fumo 'bareta' y cosas de esas. (...) Ve este cuerpo que yo tengo y dice que estoy acabado", dijo Restrepo, quien tiene más de 20 mil seguidores en esa plataforma.



Además, recalcó que aún continúa teniendo un buen estado físico y que, en el momento en que grabó el clip, estaba a punto de subir el Alto de las Palmas, un paraje en la ciudad de Medellín.



"Yo hago media maratón en una hora y media. Yo hago una maratón en tres horas, o sea 42 kilómetros. Hago el Alto de las Palmas, con cinco kilómetros de calentamiento, en dos horas", aseguró.



"Yo por ejemplo no fumó, no bebó, no me trasnocho, no farreó. Para yo hacerme esos tiempos en el Alto de las Palmas, yo no puedo hacer ninguna de esas cosas", agregó.



Por otro lado, afirmó que, antes de que una persona comente una publicación suya diciendo que es un ' bazuquero' y que 'está acabado', se debe preguntar a sí misma: "¿cómo está mi estado físico?".



"En vez de criticarme siga el ejemplo. Parese, trote, tome una vida sana, para que pueda hacer una cosa como yo con 50 años. El que me pone que estoy acabado, o que tiro 'bareta', que soy 'bazuquero', ¿será que tiene 50 años?, ¿será que hace ese tiempo?, ¿o será que lo invito a que lo invito a que me acompañe a subir el alto de las palmas?", añadió Restrepo.



Cabe resaltar que este aficionado a las pruebas físicas se dio a conocer entre los colombianos porque, además, se dedicaba a la música rap y al baile.



En la actualidad sigue conservando su pasión por estas dos prácticas, según se evidencia en sus redes sociales. De hecho, sus más recientes canciones se llaman 'Y ahora que', 'Dejar de amarte y 'Ojitos lilos'.

ELTIEMPO.COM