Marlon Moreno y su cambio de 'look', 12 años después de 'El Capo'

El actor Marlon Moreno es recordado por sus múltiples papeles en la televisión colombiana, principalmente por ‘Pedro Pablo León Jaramillo’ en ‘El Capo’, serie que está siendo retransmitida por el canal ‘RCN’ en el horario nocturno.

Las participaciones del artista caleño en diferentes producciones han enamorado a más de una televidente, quienes no desaprovechan cada oportunidad en Instagram para dejarle comentarios de cariño y destacar su talento actoral.



‘El último matrimonio feliz’ y ‘La venganza de Analía’ también han dejado marcados a muchos colombianos, que han acogido cada uno de sus personajes de la manera más positiva, aunque en algunos de ellos personifique al villano.



(Leer más: Paul Rudd, el 'hombre hormiga', es el más sexy de 2021).



Sin embargo, desde su paso por ‘La Venganza de Analía’ no se ha conocido mucho más acerca de la vida del hombre, de 55 años, en Colombia. Esto debido a que ahora se encuentra radicado en Miami, aunque por supuesto vuelve de vez en cuando al país.



Ahora con la retransmisión de ‘El Capo’, mucho se ha vuelto a hablar del actor, incluso de su impresionante cambio físico después de 12 años, cuando se estrenó la exitosa serie.



Los comentarios al respecto iniciaron luego de una foto que publicó su hijo, Brian Moreno, en la que se ven comiendo juntos. Por supuesto, las fanáticas de ambos no dudaron en mencionar que Marlon sigue siendo muy apuesto, aunque ahora su ‘look’ sea con la barba y el cabello un poco más largo y algunas canas.



(Lea también: Nueva temporada de 'El juego del calamar' está en 'fase de discusión').

“Cada dia estan más guapos sobre todo el papa”, “El capo de capos”, “Cuando quieres ser madrastra y nuera a la vez”, “Los papasitos de la televisión”, “En la sangre llevan lo churros y un gran talento”, fueron algunos de los comentarios.



Muchas usuarias mencionan además que, aún con el paso de los más de diez años, luce incluso más guapo que antes, pues claramente nadie es ajeno al paso del tiempo, ni los galanes de la televisión colombiana.

Más noticias:

'Eternals': los superhéroes de Marvel ahora tienen sexo

Romeo y Buseta: ¿cómo se ven y qué hacen actualmente los actores?

Encanto: colombianos que le darán las voces a la nueva película de Disney

Miguel Varoni y su sorprendente cambio: irreconocible en programa de TV

Festival Idartes 10 tendrá actividades dedicadas al movimiento hip hop

Tendencias EL TIEMPO